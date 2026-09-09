深圳良心麵包店差點執笠　街坊政府齊心救活　小店逆襲搬更大新鋪

9月7日，深圳鹽田壹海城臨街商鋪前，一陣熟悉的麵包焦香混着新鮮研磨的咖啡味，飄散在空氣中。



「感恩相伴！新店啟程，全場麵包蛋糕打折三天！」站在新店門口的店主吳女士，笑容比幾個月前從容了許多。對於鹽田的老街坊和曾經全網刷屏挽留她的「網友家人」來說，今天不僅是麥穗山丘的喬遷之日，更像是一場期盼已久的「老友重逢」。

這家被全城「救活」的麵包店，從深鹽路邊僅45平方米的老店，搬進近200平方米的新址。（深圳晚報提供）

從深鹽路邊僅45平方米的老店，搬進如今近200平方米的新址，這家被全城「救活」的小店，用更大場地、更完善配套、堅守品質初心，續寫本土烘焙故事。

麥穗山丘的新店（深圳晚報提供）

空間擴容：20餘個座位讓顧客不用「買完就走」

推開新店的門，最直接的感受是明亮開闊。

每日新生產出來的麵包整整齊齊擺放在一層中央的展台上，右手邊有兩列保存蛋糕的冰櫃——每日新鮮製作的短保質期蛋糕，是新店的新增產品。左手邊則是專門服務於線上顧客訂購的自提點，打包好的訂單已經滿滿登登擺了一牆。

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一層的深處是全新的烘焙區，面積是老店後廚的一倍，揉麵、發酵、烘烤，所有工序在這裏有了足夠的舒展空間。

沿着樓梯走上二樓，畫風一轉：這裏是專門的咖啡休閒區，同時藏着另一片烘焙區。整面玻璃幕牆將後廚完全敞開，顧客可以在這裏看到麵糰在烘焙師手裏翻轉，烤箱裏的麵包一點點鼓脹、上色，「明廚亮灶」讓整個過程像一場安靜的表演。

吳女士站在二樓窗邊，語氣裏帶着一種如釋重負的輕鬆：

老店只有45平方米，絕大部分空間都讓給了後廚，打包都在餐桌上操作，顧客買了麪包只能帶走。現在我們有二樓休息區約15個座位，加上一樓室外6個，能同時容納20多人。

吳女士表示，新店的設計理念追求純天然的自然質感，甚至連效果圖都是丈夫用AI生成後找裝修公司落地的。「我們不想只做『買完就走』的路邊店，希望顧客能坐下來，像待在家裏一樣，悠閒地消磨時光。」

此外，新店還增設了顧客公用衛生間，硬件配套全面升級。

產品迭代：經典不漲價，高端線亮相

隨着空間變大，麥穗山丘的產品線也迎來了「擴容」。吳女士透露，目前團隊已有10餘名員工，新增了專職蛋糕師和咖啡師，未來將陸續補齊蛋糕、西點和飲品。

針對消費者最關心的價格問題，吳女士給出了「定心丸」：經典老產品價格維持原價不變，比如熱門的腸仔包升級了包裝，售價依舊是3.5元人民幣；同時，也推出了高端產品線，價格會有所上調。

老店時期熱門產品每人限購5個的情況已取消。（深圳晚報提供）

值得一提的是，隨着設備增加，產能大幅提升，老店時期熱門產品每人限購5個的情況已取消。

關於新店的投入，吳女士不願透露具體數字，只是坦言目前持續處於虧損狀態，預估半年內也難以回本。但她的心態很穩：

我希望可以細水長流。我們不需要一個月賺很多，慢慢來，先把產品、服務、食品安全做好，建立完整的SOP，其他的交給天意。

吳女士說，原本只想守着一家社區小店，但現在她希望用更高標準給顧客提供放心好吃的麵包，以打造「百年麵包品牌」的誠意，為鹽田再創一個「本土伴手禮」。

多方託舉：四方合力，見證小店重生

麥穗山丘的新生，離不開多方力量的攜手託舉。店家誠信經營的堅守、鹽田區委區政府的營商服務、廣大市民的熱心支持、媒體的客觀記錄，四方力量缺一不可。開業現場，鹽田區商務局流通消費科科長顏奕珠也來到門店。

麥穗山丘的新生，離不開多方力量的攜手託舉。（深圳晚報提供）

吳女士回憶，自從決定擴店經營後，鹽田區商務局便主動協助對接新店選址、辦理證照等，提醒其做好品牌註冊商標保護，鹽田區委宣傳部也通過多種媒體渠道為其宣傳，令她十分感動。「只要我有需求向他們諮詢，訊息總能得到及時回覆，反倒是我經常因為手頭事情太多，有時會漏回覆消息。」吳女士不好意思道。

「我們服務轄區企業秉持『無事不擾，有求必應』的原則，麥穗山丘只是我們服務眾多商戶當中的一員。」顏奕珠說道。在鹽田，這種普惠式的主動服務不是針對某一家店的「特例」，而是面向整個轄區所有商戶的日常底色，麥穗山丘的被關注，只是恰好被大眾看見的一個縮影。

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