公園界「奧斯卡」｜深圳灣公園、筆架山體育公園斬獲國際大獎

日前，世界城市公園協會（World Urban Parks，簡稱WUP）公布2026年度WUP Awards獲獎名單。深圳灣公園與筆架山體育公園從全球眾多參評項目中脫穎而出，分別榮獲「大型城市公園獎」和「新公園項目獎」。兩項獎項分別表彰大型公園及新建公園項目在社區服務、環境健康和管理方面的創新實踐。本次獲獎，標誌著深圳公園城市建設成果贏得世界級專業認可。



據了解，世界城市公園協會是全球城市公園、開放空間及休閒領域的權威領導機構。2026年度WUP Awards獎項評選覆蓋非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲、北美洲五大區域，旨在表彰在城市公園與綠色空間領域做出突出貢獻的傑出單位、項目與個人，堪稱公園界的「奧斯卡（Oscar）」。

深圳灣公園全年免費向公眾開放，年接待遊客超2000萬人次，曾獲深圳市民投票評選的「最佳騎行公園」、「最具活力公園」和「市民最滿意公園」稱號。此前，公園已獲國際風景園林師聯合會（IFLA）傑出獎、美國風景園林師協會（ASLA）榮譽獎及中國人居環境範例獎。（微博@晶報）

深圳灣公園、筆架山體育公園榮獲世界級獎項（點圖看更多相片）：

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深圳灣公園：「大型城市公園獎」

深圳灣公園位於粵港澳大灣區深港交界處，原本是一片邊防管控、市民無法靠近海岸的荒灘。經過二十餘年生態修復與創新運營管理，如今它已成為全球唯一一個、在超大城市中心區同時兼具三重身份的濱海生態公園——既是國際重要濕地的生態緩衝帶，也是國際候鳥遷徙的中轉補給站，還是全民共享的親海長廊。

公園佔地約128公頃，沿13公里海岸線分佈著14個主題園區。東接福田紅樹林國家級自然保護區，南與香港米埔國際重要濕地隔海相望，北連深圳科技企業總部基地（深圳灣超級總部基地）、歡樂海岸等城市地標和文旅目的地。

作為東亞—澳大利西亞候鳥遷飛路線上的重要補給站，公園每年為超過10萬隻候鳥提供停歇和補給，其中包括全球8%以上的黑臉琵鷺（Platalea minor）。生態修復成效顯著：鳥類記錄從92種增至167種，水鳥單次最大觀測數量由871隻躍升至6593隻。

公園全年免費向公眾開放，年接待遊客超2000萬人次，曾獲深圳市民投票評選的「最佳騎行公園」、「最具活力公園」和「市民最滿意公園」稱號。此前，公園已獲國際風景園林師聯合會（IFLA）傑出獎、美國風景園林師協會（ASLA）榮譽獎及中國人居環境範例獎。

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筆架山體育公園：「新公園項目獎」

筆架山體育公園位於深圳市福田中心區，2012年被地鐵工程臨時佔用，2022年啟動建設，2023年11月18日正式對外開放。公園佔地26.33公頃，創新採用「軌道+公園」模式，利用地鐵上蓋空間建設體育專類公園，設足球、籃球、羽毛球、乒乓球等場地，配套5G智能跑道、健身器材區及兒童活動區，引入無人機外賣配送、咖啡機械人等智能服務場景，提供全齡友好的運動休閒空間。同時是中國十大戶外特色目的地「鯤鵬徑」的重要節點之一。

項目推行「運改維」一體化運營，商業運營反哺公園維護，通過空中連廊銜接商圈，形成「雙向引流」良性循環。以「文商體旅」融合為核心，打造「公園+賽事、花事、文化、AI、自然教育」等場景，舉辦粵港澳大灣區花展、斯巴達賽事、無人機表演等活動，成為粵港澳大灣區多元文化交融的主要陣地。

開園至今累計接待遊客超1500萬人次，年均遊客約600萬人次，單日最高突破10萬人次。公園曾獲國際風景園林師聯合會（IFLA）公園與開放空間類卓越獎、2025國際灣區風景園林大獎公共空間與設施類榮譽獎等獎項。