誤闖「喜喪」打卡農村　外國人遊中國從CityWalk到CountryWalk

外國旅客來中國的行程，正從北上廣深等大城市地標延伸至小城與鄉村。有人到景德鎮看陶瓷文化，有人走進湖南村落，意外獲村民邀請到家中吃飯。海外社交平台上的「China Travel」，除了城市漫步（City Walk），也出現以鄉村生活為主題的「Country Walk」。



綜合內地傳媒報道及攜程旅遊平台數據，北京、上海、廣州等城市仍是入境遊熱門目的地，但部分旅客開始將目光投向傳統觀光路線以外的地方。山水風景、地方文化與日常生活，成為他們探索中國的另一種方式。



外國遊客打卡中國農村。

美國博主誤入「喜喪」 獲村民邀請到家中吃飯

美國視頻博主Ludwig與Michael於3月途經湖南邵陽花橋村，誤將村內舉辦「喜喪」的地方當成餐廳，又把穿白色喪服的人認作廚師。

期間，當地一名李姓村民邀請兩人到家中吃飯，並帶他們參觀村內的英雄紀念碑，三人沿途談論旅程，離開前更一起唱歌。這段鄉村偶遇經影片傳到海外，也引起網民對當地待客方式及民俗的討論。

美國視頻博主Ludwig與Michael誤入中國湖南農村舉辦「喜喪」當成餐廳，又把穿白色喪服的人認作廚師。

美國視頻博主Ludwig與Michael誤入中國湖南農村舉辦「喜喪」當成餐廳，又把穿白色喪服的人認作廚師。

這類鄉村旅遊的內容逐漸在外國博主間流行，影片的主角也不再只有知名景點，還包括村民的一頓家常飯、街巷裏的互動，以及遊客未曾接觸的地方習俗。「Real China」成為部分海外博主介紹旅程時採用的主題。

山水與文化吸客 麗江、景德鎮進入旅遊清單

據攜程數據顯示，2024年首季至2026年首季，阿壩藏族羌族自治州、張家界及麗江的入境遊訂單，分別增長約896%、270%及152%。九寨溝、張家界峰林及玉龍雪山等自然景觀，是這些目的地的重要吸引力。社交平台上的鏡頭轉向，在旅遊預訂數據中已有跡可尋。

開封、洛陽及景德鎮在攜程平台上的入境遊酒店供給，兩年間分別增長363%、292%及254%。其中，景德鎮今年首季入境訂單量排名第一的紫晶賓館，就位於中國陶瓷博物館旁。

央廣網採訪俄羅斯遊客Alyona與家人，她與母親穿漢服合照。

雖然麗江、景德鎮等城市並不能完全稱為「縣城」，但能看到，外國人對中國的了解已開始向更多城市及地區延伸，有鄉鎮縣城的民宿開始接待外籍旅客。據觀察者網2025年2月報道，途家提供的資料顯示，截至當年2月4日，春節期間持外國護照旅客的民宿預訂量按年增長3.7倍，平台上有51個鄉鎮首次接獲外國旅客訂單。

有外國旅客為探索茶文化前往雲南，也有人選擇在中國民宿過年，參與寫揮春、趕集等活動。參觀經典、參與節慶，愈來愈多的外國遊客開始接觸中國鄉村生活。

外國遊客在中國農村。

另外，攜程數據亦顯示，2026年首季，平台入境小團訂單按年增長27%，人均消費較大團高55%，出行天數亦多11%。

北京錦和旅行社定制師陳曉丹在接受內媒採訪時表示，部分入境旅客已不滿足於故宮、天安門及長城等常規行程，希望走進胡同和四合院，了解北京人的日常生活。旅行社曾為來自雅加達的團隊安排到四合院學包餃子。

這類需求並不限於鄉村，但與小城、鄉村遊有共同之處：旅客希望在觀看風景之外，加入親身參與的活動，接觸當地文化。

但旅客走得更遠，也意味更多地方商戶需要學習如何接待海外客人。

據今年9月公布的攜程資料，2026年上半年，平台承接入境遊訂單的境內酒店達13.9萬家，按年增加33.6%；其中，四線及五線城市相關酒店數量分別增長46.2%及47.9%，高於整體增幅。但接獲訂單只是開始，部分鄉村仍面對多語種人才不足、支付方式有限及目的地資訊零散等問題；另有地方照搬旅遊項目，反而削弱自身特色。

對希望深入遊覽的外國旅客而言，除了目的地是否吸引，能否看懂介紹、順利預訂住宿，以及抵埗後能否溝通，同樣影響旅程。當遊客的足跡從大城市伸向小城與村落，當地的接待服務，也需要跟上。