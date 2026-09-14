HYROX聯合創始人就選手失禁爭議道歉：新規則已到位以防止再發生

9月12日，在HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成全程比賽，最終奪冠，但其排泄物污染賽道與器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，事件引起極大爭議。



HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）在14日就事件發文「向所有直接或間接受到影響的人道歉」，並承認犯了錯誤。



9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁。（互聯網圖片）

Hyrox官方帳號在IG發布菲爾斯特的聲明，菲爾斯特表示：「我需要就近期在中國發生的事件，直接向大家做出回應。我向所有直接或間接受到影響的人道歉，也向所有認為我們沒有妥善處理該事件的人道歉。」

菲爾斯特表示，「HYROX沒有在比賽期間立即做出反應， 犯了錯誤」。

菲爾斯特還表示，「預見這些潛在事件是我的職責，而我沒有做到」。他表示，「當然，我們已經開始改進賽事流程，並立即對規則手冊進行了修改。目前，新的規則和程序已經到位，以防止類似情況再次發生。」

HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在HYROX 北京站賽事期間大便失禁。（微博@北京人不知道的北京事兒）

此外，針對爭議，HYROX中國官方在14日再發布補充說明與整改公告。

公告稱，由於現行HYROX全球競賽手冊未對此類情況設置明確的判罰條例，當值裁判團隊僅依據過往Elite15精英級別賽事經驗進行臨場判斷，未能在第一時間介入處理，顯示出賽事競賽規則設置上存在的不足。

HYROX中國表示，針對本次暴露的管理問題，將進行系統的整改與優化。針對本次顯現的賽事規則問題，HYROX中國已正式對接全球總部競賽團隊，提交專項規則優化提案。將積極推動總部增補「極端身體不適、賽場公共衛生風險」場景下，關於賽道管理、賽場干預、賽事暫停及成績判定的相關細則。

HYROX中國也承諾，在今後的HYROX賽事中，賽前對全場進行消毒殺菌工作，並聘請專業機構進行測試，公示測試結果。賽中每處運動器械配置消殺工作小組，在不同運動員使用的間歇期，進行消殺工作。