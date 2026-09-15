廣州銷毀7噸侵權假冒偽劣商品　涉額逾¥150萬

廣州市市場監督管理局消息，9月10日，廣州集中銷毀7噸侵權假冒偽劣商品，包括服裝、化妝品等，涉案金額超過150萬元（人民幣，下同）。



9月10日，廣州集中銷毀7噸侵權假冒偽劣商品。（微信＠廣州市場監管）

廣州市市場監督管理局介紹，9月10日，廣州市製造業高質量發展工作領導小組知識產權工作組辦公室聯合越秀區，組織開展2026年侵權假冒偽劣商品統一集中銷毀活動。本次集中銷毀7噸假冒偽劣商品，涉案貨值超150萬元，品類涵蓋服裝箱包、汽車配件、化妝品等；對收繳的侵權假冒偽劣商品實施無害化處置，嚴防問題商品回流市場。

據介紹，2026上半年，廣州市辦結745宗專利行政執法案件；辦結515宗商標行政處罰案件，罰沒金額940.32萬元；辦結2宗地理標志案件，罰沒金額0.38萬元。

9月10日，廣州集中銷毀7噸侵權假冒偽劣商品。（微信＠廣州市場監管）

針對當前侵權假冒呈現「檔口看樣、包間私售、線上引流、異地發貨」等隱蔽化、跨區域制假售假新動向，廣州市場監管部門將緊盯專業市場、倉儲窩點、線上平台、物流網點等高風險點位，採取錯峰執法與暗訪督查等方式打擊。

同時，廣州市場監管部門聯動公安、郵政及街道，壓實市場與寄遞企業責任，加強知識產權普法宣傳，並引導專業市場轉型升級與培育自主品牌，共築防線。