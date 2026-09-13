支付寶假App可任意篡改餘額、偽造轉賬　官方提醒勿信截圖

近日，內地傳出有假支付寶App，用家可隨意篡改餘額、生成逼真轉帳動畫。

支付寶安全中心提醒，民眾切勿輕信網上截圖，商家應以實際到賬金額或語音提醒為準。



《海報新聞》報道，多位網民分享「假支付寶APP」轉賬影片，並指這類軟件僅需1.8元（人民幣，下同），即可偽造上億轉賬截圖，甚至暗藏木馬病毒盜刷資金，用家可隨意篡改餘額、偽造轉賬動畫與聊天記錄。

在內地多個電商平台上，有多間店舖銷售微信、支付寶「模擬APP安裝包」，售價從1.8元到6.8元不等。商品描述中多使用「微商工具」、「曬圖工具」、「轉賬截圖製作」、「模擬器」等隱晦關鍵詞，買家下單後，店家會通過網盤或網址發送安裝包。另外還有一款名為「偽造短訊消息」的App，用戶可以編輯短訊，以任意「發件人」或「收件人」身份發送到本機。

支付寶官方客服工作人員表示，轉賬截圖可以隨意P圖，平台對此無法幹預。如需具備法律效力的交易證明，可直接申請對方提供帶有支付寶電子公章的電子回單。

9月12日，支付寶安全中心在官方微博發文提醒，網上流傳的所謂App截圖不一定可信，請用戶注意甄別。面對潛在風險，用戶需認準官方渠道下載支付寶App；提醒家人特別是長輩，切勿輕信網上流傳的金額截圖；商家交易時以支付寶實際到賬金額為準；也可在支付寶App開通語音提醒，避免被騙。支付寶將持續配合相關部門打擊網絡詐騙行為。