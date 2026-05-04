車cam│浙江女搭網約車要求改道被拒　竟從後座伸手搶奪軚盤釀車禍

內地浙江省傳出一宗令人震驚的意外，一名女子搭乘網約車途中，因要求臨時改道未果，竟突然伸手搶奪軚盤，導致車輛瞬間失控，最終釀成事故，所幸未傳出重大傷亡。



女子突搶軚盤

內媒《大河報》報導，這宗事件發生於5月1日，當時女子突然要求中途改路線送朋友，但司機表示須先在平台修改訂單地址，才能變更路線，女子聽了非常不爽，雙方隨即發生爭執。

浙江省一名女子搭乘網約車途中，因要求臨時改道未果，竟突然伸手搶奪方向盤，導致車輛瞬間失控，所幸未傳出重大傷亡。（無錫電視）

根據曝光車內監控畫面顯示，這名坐在後座的女子，突然把身子探到前座，並伸手強行扭動軚盤，司機見狀嚇一跳，連忙趕緊穩住軚盤，雙方就這樣在車內不斷拉扯，險象環生，最終車子仍偏離原行駛方向並失控，導致交通事故，所幸沒有造人員傷亡。

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報導表示，事件曝光後引發網友譁然，不少網友直言「軚盤就是生命線」，呼籲乘客理性溝通、避免干擾司機。有內地法律界人士指出，根據相關法律明確規定，對行駛中的車輛操控裝置進行干擾或搶奪，已可能構成妨害安全駕駛行為，屬危害公共安全範疇，

即使未造成嚴重後果，搶奪軚盤的行為本身就具有高度危險性，依法仍可能面臨處罰。

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