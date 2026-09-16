香山論壇｜韓正歡迎晚宴致辭：堅持多邊主義、反對軍國主義復活

國家副主席韓正9月15日出席第13屆北京香山論壇歡迎晚宴，出席論壇的近100個國家、地區和國際組織官方代表等參加。韓正致辭時稱，當今世界面臨複雜挑戰，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界多極化、經濟全球化的大勢不可逆轉，各國人民要求實現發展和安全的願望更加迫切，追求國際公平正義的呼聲更加強烈。



2026年9月15日，國家副主席韓正出席第13屆北京香山論壇歡迎晚宴及致辭。（中國外交部圖片）

韓正提出四點建議，一是堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，反對干涉內政，反對動輒使用武力，防止世界退回弱肉強食的叢林法則。二是堅持真正的多邊主義，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度。三是堅持通過對話協商化解分歧和爭端，以對話增互信、解紛爭、促安全，防止衝突升級和蔓延。四是堅持以人為本、科技向善，面對蓬勃發展的新興技術，要加快完善人工智能、網絡空間、外空等新興領域治理規則，加強開放合作。

韓正強調，中國是和平的力量，積極探索新時代大國正確相處之道，以實際行動支持推進國際和平事業，帶頭做世界和平的「穩定器」。中國也是正義的力量，堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。