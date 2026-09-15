香山論壇｜董軍與多國防長會面：中國願攜手維護地區和平穩定

新華社報道，中國國防部長董軍9月15日在北京分別與出席第13屆北京香山論壇的緬甸防長吞昂、東盟秘書長高金洪、汶萊國防部主管部長哈爾比、白羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）、阿塞拜疆防長加桑諾夫（Zakir Hasanov）、吉爾吉斯斯坦防長穆卡姆別托夫（Ruslan Mukambetov）和亞美尼亞防長帕皮基揚（Suren Papikyan）舉行會談。董軍指中國願同各方攜手深化務實合作，堅定維護世界和地區和平穩定。



董軍對大家出席北京香山論壇表示歡迎。他表示，論壇創辦20年來，始終秉持平等、開放、包容、互鑒的初心，聚焦解決問題集智獻策，謀和平促合作，為世界共同安全持續貢獻智慧力量。

2026年9月15日，中國北京，圖為第13屆香山論壇會議現場。（X@PDChinese）

董軍指，當前國際形勢變亂交織，不穩定、不確定因素日益增多，以心相交、以誠相待的夥伴更顯難能可貴。中國軍隊願同各方攜手踐行人類命運共同體理念和四大全球倡議，持續深化務實合作，共同應對全球性安全挑戰，堅定維護世界和地區和平穩定。

吞昂表示，緬方願同中方攜手落實兩國元首重要共識，加強兩軍務實交流合作，維護好邊境地區和平穩定，推動緬中命運共同體建設走深走實。

高金洪重申東盟堅定奉行一個中國政策，始終視中國為地區和平穩定和發展繁榮的重要貢獻者，願同中方推動雙方防務交流與合作取得更多成果。

哈爾比形容兩軍關係是兩國關係的重要支柱，汶方願與中方深化在人員培訓、團組互訪等各領域務實合作，加強多邊框架下協調配合，共同維護地區和平與繁榮。

赫列寧指出，北京香山論壇已成為國際安全和防務對話的重要平台。白方願與中方加強聯合訓練、軍事教育等領域交流合作，為兩國全天候全面戰略夥伴關係注入新內涵。

加桑諾夫說，阿方始終視中方為可靠夥伴，願與中方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，進一步開拓阿中防務安全合作新前景。

穆卡姆別托夫說，吉方高度重視發展對華關係，願同中方一道，沿着兩國元首指引的方向，拓展包括防務安全在內的各領域務實合作，不斷提升兩國兩軍關係水平。

2026年7月24日，泰國曼谷，中國國防部長董軍出席泰國國防部舉行的歡迎儀式（Reuters）

帕皮基揚說，亞中戰略夥伴關係為兩軍合作帶來新機遇，亞方願同中方在互訪交流、人員培訓等領域拓展新的合作空間，探索新的合作方向，更好造福兩國人民。