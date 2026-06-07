韓正赴白羅斯晤總理圖爾欽　籲推進中白工業園等重點合作項目

中國國家副主席韓正6月6日（周六）轉抵白羅斯進行訪問，在首都明斯克與白羅斯總理圖爾欽（Alexander Turchin）舉行會面。韓正表示，中白雙方應以高質量共建「一帶一路」合作為引領，更好發揮中白政府間合作委員會等機製作用，紮實推進中白工業園等重點合作項目，不斷打造合作新亮點。



韓正向圖爾欽表示，中白友好源遠流長、歷久彌堅。近年來，在習近平主席和盧卡申科總統（Alexander Lukashenko）戰略引領下，中白關係保持高水平運行，各領域合作高質量推進，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同白方共同落實兩國元首重要共識，加強戰略溝通，賡續傳統友好，深化互利合作，推動中白關係不斷向前發展。

韓正指，白羅斯是中國全天候全面戰略夥伴。中方發展對白關係、深化對白合作的決心堅定不移，將一如既往支持白方維護主權、安全和發展利益。

中方支持白方在國際事務中發揮更大作用，願同白方在多邊機制和國際組織中密切協調配合，共同踐行真正的多邊主義，維護全球南方共同利益，為動盪的世界注入寶貴的確定性。

圖爾欽表示，中國是白羅斯的關鍵戰略合作夥伴。兩國關係互利共贏、行穩致遠，堪稱發展中國家團結協作的典範。白方十分欽佩中國高質量發展保持強勁動力，高度讚賞中方為維護國際公平正義發揮建設性作用。

2026年6月6日，白羅斯總理圖爾欽（Alexander Turchin，右）在明斯克會見到訪的中國國家副主席韓正（左）。（白羅斯新聞網）

圖爾欽強調，白方永遠是中國的好朋友、真朋友，將一如既往堅定支持中方維護自身核心利益，願同中方對接兩國發展戰略，深化農業、地方、科技等領域務實合作，做強中白工業園等標誌性項目，密切國際事務協作，不斷充實白中全天候全面戰略夥伴關係的內涵。