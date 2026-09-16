一箭九星　引力一號遙三運載火箭上海東部海域發射成功

據央視新聞報道，9月16日上午6時，中國太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。此次任務是引力一號運載火箭的第4次飛行。



9月16日6時00分，中國太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。（新華社）

9月16日6時00分，中國太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。（新華社）

火箭研製方東方空間（山東）科技有限公司表示，此次任務創下中國單次海上發射載荷重量和軌道高度新高，凈載荷重量超3噸，入軌高度約800公里，驗證了海上發射模式對中大型衛星載荷任務的適應能力。

9月16日6時00分，中國太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。（新華社）

9月16日6時00分，中國太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。（新華社）

引力一號目前已累計實施四次海上發射，均獲成功。據悉，本次任務是引力一號首次開展大型低軌衛星互聯網星座組網發射。火箭採用堆疊星組合體與平板星組合的載荷形式，對多次分離控制技術提出更高要求，為後續高頻次、規模化星座組網發射奠定基礎。

東方空間有關負責人表示，此次任務發射的衛星在上海製造，在上海附近海域發射，陸海聯動有助於提升商業航天製造和發射綜合效率。