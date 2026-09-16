HYROX澳女失禁風波　官方：對9月12日相關批次出發運動員全額退費

9月12日，在HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成全程比賽，最終奪冠，但其排泄物污染賽道與器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，事件引起極大爭議。



9月16日，《澎湃新聞》報道，Hyrox中國團隊向9月12日參賽選手發郵件表示，將對「9月12日14:40前已經出發，但截至該時刻仍未完賽的運動員，以及9月12日14:40至20:40批次出發的所有運動員」支付的參賽票款進行全額退費。



據此前報道，9月12日當天，在2026年HYROX北京站的女子「精英單人組」的比賽中，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在比賽中腹瀉，但仍然繼續完成全部比賽。此事引發巨大爭議，不少網友批評稱運動員喪失基本的體育精神，為了贏不惜污染了整個賽場，對於其他運動員造成嚴重的健康風險危害。

9月14日，HYROX中國在整改公告中承認，現行全球競賽手冊沒有為此類情況設置明確的判罰條款，並表示，將補充極端身體不適和公共衛生風險發生時的賽道管理、賽事暫停、現場干預及成績判定規則。

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HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）

針對爭議，HYROX中國官方在14日再發布補充說明與整改公告，HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）在14日就事件發文「向所有直接或間接受到影響的人道歉」，並承認犯了錯誤。

公告稱，由於現行HYROX全球競賽手冊未對此類情況設置明確的判罰條例，當值裁判團隊僅依據過往Elite15精英級別賽事經驗進行臨場判斷，未能在第一時間介入處理，顯示出賽事競賽規則設置上存在的不足。

HYROX中國表示，針對本次暴露的管理問題，將進行系統的整改與優化。針對本次顯現的賽事規則問題，HYROX中國已正式對接全球總部競賽團隊，提交專項規則優化提案。將積極推動總部增補「極端身體不適、賽場公共衛生風險」場景下，關於賽道管理、賽場干預、賽事暫停及成績判定的相關細則。

HYROX中國也承諾，在今後的HYROX賽事中，賽前對全場進行消毒殺菌工作，並聘請專業機構進行測試，公示測試結果。賽中每處運動器械配置消殺工作小組，在不同運動員使用的間歇期，進行消殺工作。