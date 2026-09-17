傳比亞迪取消今年利潤獎上熱搜　員工湧官方帳號、主管帳號追問

內地車企比亞迪每年9月會發放一筆與上一年度經營業績及個人考核相關的「利潤獎」，是比亞迪員工重要的收入來源，但今年比亞迪貼吧有網民「小龍女」透露，比亞迪將取消發放今年的利潤獎，消息一出隨即引發熱議，員工湧入比亞迪官方帳號留言表達不滿，更有自稱是員工的人發文稱比亞迪對外廣發「全球銷量領先、營收創新高」，對內卻要員工共克時艱。



目前，比亞迪未就有關爭議回應，官方微博帳號則對部分貼文開啟評論精選，但有內媒稱收到比亞迪的投訴函稱「比亞迪今年不發放利潤講為不實訊息，業績達標的事業部，按公司制度正常發放業績獎」。



對此，內地網民則稱，「自己的員工大規模衝自己公司的發言人，確實還是第一次見」，有網民則分析是內地車企大打價格戰，「大家都把利潤打沒剩多少了」。



據內媒報道，比亞迪利潤獎通常在次年9月下旬才結算發放，即2025年度的個人業績和考核的獎金，要到2026年9月才能收到，員工獲發金額可高達數萬元人民幣。

但網傳「取消利潤獎」消息一出，大量自稱是員工的網民湧入比亞迪旗下各個官方帳號的評論區和比亞迪品牌及公關總經理李雲飛的小紅書下追問，希望比亞迪官方出面澄清。

自稱是員工的網民湧入比亞迪品牌及公關總經理李雲飛的小紅書下追問：

有自稱員工的網民抨擊，因為比亞迪無年終花紅，利潤獎在次年的9月下旬發放，「許多人即使在年初或年中想跳槽，但為了苦等上一年幾萬到數十萬人民幣的利潤獎，只能被迫留下繼續加班，等於讓很多想走的人白白被壓榨多大半年。」

有不少自稱是比亞迪員工的網民抨擊比亞迪的員工待遇苛刻，「全（車企）行業唯一只發12 薪」、「每月22日才發上月工資」、「出差無補貼、不報銷的士費、不准住酒店，要求入住4至8人間宿舍並自備洗漱用品。」

目前比亞迪官方並未就「取消利潤獎」一事有正式官方回應。此前，比亞迪公布2026上半年業績，期內營業收入約3,448.15億元人民幣，按年下降7.13%；歸屬母公司淨利潤約123.25億元人民幣，按年下跌20.54%