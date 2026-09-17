比亞迪方程S GT獵裝車登場！售約24萬港元起　配800V快充超長續航

昨天我直接閃現上海！不是提前放假，是來比亞迪方程S、方程S GT新車上市發布會現場湊熱鬧了。該說不說，比亞迪推新車出爆款，真挺猛的。昨天這個全新的方程系列，是方程豹旗下的第一款轎車。



要知道，才3年時間，方程豹就已經從零起步，達成「上個月累計交付突破50萬輛」的亮眼戰績。旗下車型均價22萬（人民幣，下同）往上哦！尤其去年鈦7上市，直接帶飛方程豹銷量直奔5萬台左右。

這個全新的方程系列，是方程豹旗下的第一款轎車。（BYD）

此前方程豹相繼推出了主打硬派越野的豹系列、城市SUV鈦系列。而今天發布的方程系列，就是旗下切入轎車的第三條產品線。目前官方公開的是，全新方程系列計劃推3款新車：方程S、方程S GT、方程SL 。今天先發的是前兩款，方程SL後續再出哈。

要知道，才3年時間，方程豹就已經從零起步，達成「上個月累計交付突破50萬輛」的亮眼戰績。（BYD）

方程S/GT售價

來吧，趁着發布會剛結束還熱乎着，咱們直入主題。老規矩，先開價：

方程S：

730KM雲輦C後驅版，18.99萬元；

900KM雲輦M/A後驅版，20.99萬元；

750KM雲輦M/A四驅版，22.99萬元。



方程S/GT售價。（BYD）

方程S GT ：

850KM雲輦 M/A 後驅版，21.99萬元；

730KM雲輦 M/A 四驅版，23.99萬元！



這價格，又掀桌子了！參考其他主流品牌車型，殺進20萬內更低的起售價，還有高性能、800V閃充、磁流變懸架等突出的差異化配置！尤其獵裝車型，賣得不錯的友商定到26萬左右......你細品，比亞迪今年太恐怖了。

方程S/GT詳細配置介紹

再來看具體的配置。先搞清楚這兩款車的區別：

方程S定位的是中大型純電運動轎跑，掀背尾門，寬體低趴造型；長寬高5060/1967/1483（1458），軸距2960mm ，可日常通勤、高速、賽道等，兼顧家用與性能；

方程S GT則是同平台的獵裝版本，長5025mm ；有車頂行李架、拖掛接口，後排放倒純平，裝載能力更強等，更強調旅行、露營屬性。



方程S/GT具體的配置：

+ 8

不過呢，兩款外觀設計理念都源自生命金屬美學，前臉封閉式格柵、俯衝式車頭，搭配 「 鋒豹之眼 」 不規則大燈、燈腔菱形結構呼應品牌Logo ；前包圍大尺寸導流風道，可自動調節散熱與風阻，底部馭風前鏟；車頂集成瞭望式激光雷達。側面寬體輪拱搭配上揚式裙線、無邊框車門、半隱藏式門把手；

19/20英寸兩種輪圈規格，匹配打孔剎車盤與四活塞卡鉗。車尾是莫比烏斯結構的 「 無限之環 」 貫穿式尾燈，雙菱形輪廓做了黑化處理；後包圍兩段式擴散器與橫向霧燈，集成雷達傳感器，整體辨識度超高。

【延伸閱讀】智己LS6預售約23萬港元起！全線控底盤及800V快充 續航長達782km（點擊連結看原文）

+ 10

顏色有科技銀、時尚綠、動感黃、摩登紅、潮流粉、硬核黑6款可選。同時，比亞迪這車創新推出可撕百變車身，液態噴塗，可以根據車主需求隨心改變。車廂內飾有白黑、灰綠、紫黑3款雙拼色可選。

車內環抱式戰機佈局，配備15.6吋懸浮中控螢幕、12.8英寸副駕娛樂螢幕，支持26英寸AR-HUD抬頭顯示；一體式真皮運動座椅，支持主駕12向、副駕16向調節，前排通風、加熱、按摩；副駕零重力座椅，靠背最大可調至121° ；前排雙層隔音玻璃、前風窗雙層隔音隔熱、後排私隱玻璃。

其他的，開放九大擴展接口，支持車內DIY外設；128色環抱式氛圍燈；20揚聲器帝瓦雷音響；全景天幕、電動遮陽簾；6.9L冰箱；前行李廂容積151L，後行李廂（尾箱）容積600L，最大拓展容積可達1683L ，全車超40處儲物收納。

核心配置的話，後驅版本單馬達，提供245kW 、300kW兩種功率，零百約5.8秒；四驅版本前190kW+後300kW，綜合490kW（約666匹），零百3.6秒。搭載的是第二代磷酸鐵鋰刀片電池，CLTC 續航最長900km ，最高車速240km/h。依舊是800V閃充，5分鐘充好、9分鐘充飽，零下30度只多3分鐘。

底盤方面，前雙叉臂、後五連桿懸架結構；高配是比亞迪首次下放的雲輦 - M 智能磁流變懸架，毫秒級阻尼調節，比空氣懸架響應更快；也是目前同價位唯一搭載磁流變懸架的車型，運動屬性拉滿，賽道操控優勢明顯，同時兼顧日常舒適性；高配後輪轉向，實現大車也好開好停。

智能化配置，座艙是比亞迪智慧生態2.0 ，搭配超級AI智能體迪迪蝦（比亞迪 AI 助理）；智駕系統上的天神之眼5.0 ，支持高速NOA、城區領航、全場景自動泊車等等。值得關注的是，方程S有一鍵漂移模式，教你從新手到大師逐級闖關。

安全配置也很頂，車身七縱十三橫2000MPa熱成型鋼，車身剛性強；還有11安全氣囊、TSC高速爆胎穩定控制系統等等。差不多就這些。看下來方程S 、方程S GT非常有競爭力！目前同類型主打性價比競品車型，起售價更高，且沒獵裝版本可選。

有獵裝版本的價格也更高，而且方程S還有更硬的底盤硬件磁流變懸架、第二代刀片和領先的閃充、最高900km續航，性能也突出，尤其四驅版490kW，零百3.6秒；外加比亞迪非常成熟的三電體系，售後網點也夠多。非要說的話，對比之下，各版本差價不太大，高配版本才更香。

要是大多日常通勤用車的話，其實選方程S已經非常足夠。要是多自駕露營、重性能操控的，閉眼入方程S GT 獵裝版本啊，性價比頂到爆。不管怎麼說，感覺這車又不愁賣了啊！你們覺得怎麼樣？

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】