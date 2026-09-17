彭博：中國考慮讓比亞迪加入隨團習近平訪美的企業高層代表團

彭博社9月16日引述知情人士報道，包括中央辦公廳主任蔡奇在內的高級官員正在審議一份中國商界重量級人物名單，為習近平定於9月24日進行的國事訪問做準備。中方正在考慮讓比亞迪（BYD）加入隨行企業代表團，跟隨習近平參加下周在華盛頓舉行的與特朗普峰會行程，惟相關名單尚未最終敲定，最後一刻仍可能發生變化。



報道指，如果比亞迪創始人王傳福加入此次訪美的隨行企業代表團，有可能會被美方視為一個頗具挑釁意味的安排。美國對中國電動汽車徵收100%的關稅，實際上將其擋在美國市場之外。今年6月，比亞迪又因被指與中國人民解放軍存在關聯而被美國國防部列入黑名單。比亞迪則反對這一認定。

復旦大學美國研究中心主任、前中國外交部顧問吳心伯表示，將比亞迪列入習近平的受邀名單是合乎情理的。他說：「如果美國允許，中國非常樂意在美國的電動車領域進行投資。」日前，美國總統特朗普（Donald Trump）亦普暗示，如果中國汽車公司願意僱用美國工人，他或許會同意讓其在美國生產電動車。

2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在愛爾蘭出席公開賽Amgen Irish Open 2026，發表公開講話。（Reuters）

今年5月，特朗普訪問北京期間，同樣有一批知名企業高層隨行，包括馬斯克（Elon Musk）、庫克（Tim Cook）和黃仁勳。彭博此前報導，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳預計也將出席特朗普下周為習近平舉行的國宴。