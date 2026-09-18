九一八事變95周年紀念活動　爆發地遼寧瀋陽舉行撞鐘儀式

「勿忘九一八，警笛鳴長空。」95年前，日軍悍然發動震驚中外的九一八事變，中華民族奮起反抗，歷經長達14年的浴血奮戰。今日，適逢九一八事變95周年，上午，「勿忘九一八」撞鐘鳴警儀式在九一八事變爆發地遼寧省瀋陽市舉行。來自各界的約1000名代表在現場參加活動。



《香港01》全程直播。



1931年9月18日，日軍炸毀瀋陽北郊柳條湖附近南滿鐵路，中國人民奮起反抗，從此開始長達14年的艱苦抗戰。

95年過去，9月18日9時18分，瀋陽拉響防空警報，提醒國人勿忘國難；殘歷碑廣場上的「警世鐘」將再次被撞響，回蕩在空中的鐘聲寓意著中華民族抗日戰爭的艱辛歷程。

今日，包括參加過抗日戰爭的老軍人代表，抗戰烈士親屬代表，遼寧各界群眾代表約1000人在現場參加儀式。

在警示中撞響10次響後，上午9:18分，瀋陽包括遼寧省內各個城市將同時拉響三分鐘的防空警報，以此警醒世人，銘記歷史，珍愛和平。著有「勿忘國恥」4個大字的警示書，由14名撞鐘手敲響，寓意中華民族14年浴血抗戰的艱苦歷程。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

瀋陽「九·一八」歷史博物館前的巨型殘歷碑，以「勿忘國恥」為主題，於1991年九一八事變60周年前夕，在遼寧瀋陽柳條湖建成，就是當年日軍發動事變的地點。碑身定格在1931年9月18日，厚重的石碑上彈痕累累。碑前廣場，每年都會拉響警示的防空警報，提醒國人勿忘國恥。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

九一八95週年紀念儀式，遼寧瀋陽拉響3分鐘防放空警報。

吉林輝南革命烈士陵園舉行默哀活動。

南京大屠殺紀念館舉行紀念九一八事變95週年儀式。

「九一八事變」發生在遼寧瀋陽，當地每年都舉行活動，讓人民銘記這段歷史。

日軍在九一八事變後進入瀋陽。（japanfocus.org）

九一八95週年紀念活動在遼寧瀋陽舉行。