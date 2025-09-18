九一八事變94周年｜河南餐廳老闆組車隊巡遊：老兵及家屬免餐費！

今日（18日）是九一八事變94周年，清晨，河南許昌街頭出現一支引人注目的紅旗車隊，車身披掛「勿忘國恥『九一八』，歲月無疆，英雄不朽」橫幅，為紀念「九一八事變」而巡遊。組織者蘇先生向內媒表示，此舉旨在提醒市民銘記歷史、珍惜和平，車隊由五輛國產紅旗車組成，連續兩天在城區巡遊，同時其餐飲店推出免費招待抗戰老兵及家屬的活動，表達愛國情懷。



34歲的蘇先生經營餐飲生意十餘年，懷揣愛國熱情，年輕時曾夢想參軍未果。每逢「九一八」，他都希望以實際行動紀念這段歷史，提醒大家勿忘國恥、珍愛和平。前幾日，他聯繫幾位擁有紅旗車的朋友，迅速集結五輛國產車，製作專屬橫幅。9月17日下午，車隊在許昌城區巡遊一小時餘，18日清晨再次出發，吸引眾多市民目光。

為深化紀念活動，蘇先生為餐飲店全體員工定製了印有「『九一八』勿忘國恥」的短袖T恤作為當日工服。9月18日全天，店內對抗戰老兵及家屬提供免費用餐服務，以表達對英雄的敬意。18日上午10時，當許昌市防空警報響起時，蘇先生帶領全體員工在店門口默哀，緬懷歷史。

蘇先生表示，組織車隊巡遊和相關活動，不僅是為了紀念「九一八事變」，更是希望喚起年輕一代對歷史的關注，珍惜當下和平生活。