九一八事變94周年｜深圳日本人學校停課 各地同類院校加強保安
撰文：陳進安
出版：更新：
今日（18日）是九一八事變94周年，為避開敏感日子，深圳日本人學校停課，上海日本人學校也改為網上授課。
據日媒報道，鑑於去年九一八周年日時有日本學童在深圳遇襲身亡，近日，中國各地的日本人學校紛紛加強保安，並組織學生參加「應對可疑人物及災害」演練，例如自4月以來，廣州日本人學校曾展開5次學生參加、設想可疑人物及災害的演練。至於深圳日本人學校更停課。另外，上海的日本人學校改為網上授課，北京則將加強保安措施。
日前，日本駐華大使館及各地總領館已提前發出公告，呼籲在華日本人避免捲入糾紛，還點名電影《731》9月18日上映，恐會令反日情緒惡化，日僑外出時盡可能做好安全對策，其中包含勿大聲喧嘩，以免他人聽見，勿穿著或攜帶任何讓人辨認是日本人的物品，避開出入人群密集的地方。
2024年9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於19日凌晨不幸離世。兇手鍾某已被執行死刑，中國外交部已於今年4月21日通知日本駐華大使館。
共同社：深圳日本人學校10歲男童遇害案 兇手已被執行死刑深圳日本人學校10歲男童遇害案 被告男子被判死刑深圳日本人學校10歲童遭殺案 日媒：男疑犯以涉嫌殺人被正式拘捕01實訪深圳日本人學校 獻花市民：身為中國人很想說聲對不起