九一八事變94周年｜深圳日本人學校停課　各地同類院校加強保安

今日（18日）是九一八事變94周年，為避開敏感日子，深圳日本人學校停課，上海日本人學校也改為網上授課。



據日媒報道，鑑於去年九一八周年日時有日本學童在深圳遇襲身亡，近日，中國各地的日本人學校紛紛加強保安，並組織學生參加「應對可疑人物及災害」演練，例如自4月以來，廣州日本人學校曾展開5次學生參加、設想可疑人物及災害的演練。至於深圳日本人學校更停課。另外，上海的日本人學校改為網上授課，北京則將加強保安措施。

日前，日本駐華大使館及各地總領館已提前發出公告，呼籲在華日本人避免捲入糾紛，還點名電影《731》9月18日上映，恐會令反日情緒惡化，日僑外出時盡可能做好安全對策，其中包含勿大聲喧嘩，以免他人聽見，勿穿著或攜帶任何讓人辨認是日本人的物品，避開出入人群密集的地方。

日本學童在深圳遇襲身亡後，學校的招牌被一個白色布簾遮住，地上擺了不少鮮花。（資料圖片）

2024年9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於19日凌晨不幸離世。兇手鍾某已被執行死刑，中國外交部已於今年4月21日通知日本駐華大使館。