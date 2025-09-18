九一八事變94周年　瀋陽撞響警世鐘14下　遼寧各地拉響防空警報

今日（18日）是九一八事變94周年，在發生地遼寧瀋陽，舉行了勿忘九一八撞鐘鳴警儀式。



據央視報道，發生於1931年的九一八事變不僅是中華民族十四年抗戰的起點，也揭開了世界反法西斯戰爭的序幕。撞鐘鳴警儀式在「九·一八」歷史博物館的殘歷碑廣場進行，社會各界人士代表約1000人在現場參加紀念活動。14名撞鐘手共同撞響警世鐘14下，代表中華民族14年浴血抗戰的艱苦歷程，警醒人們勿忘國恥、振興中華。

撞鐘手共同撞響警世鐘14下，代表中華民族14年浴血抗戰的艱苦歷程，警醒人們勿忘國恥、振興中華。（央視新聞）

遼寧省內各個城市同時拉響防空警報。（極目新聞）

9時18分，警報聲劃破寧靜的長空，遼寧省內各個城市同時拉響防空警報，街路上行人駐足、機動車停駛鳴笛，輪船、火車拉響汽笛，以此銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

3分鐘防空警報過後，來自瀋陽的青年學生代表將集體朗誦紀念楊靖宇、趙尚志、趙一曼等東北抗聯英烈的詩詞。其後，社會各界代表將參觀「九·一八」歷史博物館展陳及正在館內展出的《正義審判——新中國審判日本戰犯史實特展》。

日軍在九一八事變後進入瀋陽。（japanfocus.org）

九一八事變，又稱瀋陽事變、奉天事變、盛京事變、滿洲事變等，是日本關東軍1931年9月18日突襲中國瀋陽的軍事行動，是其1931年武力佔領東三省全境（國際上稱滿洲）的開端。當日，關東軍炸毀南滿鐵路柳條溝地區橋梁一段，稱中國軍隊有意破壞，當日夜間突然炮擊瀋陽，同時進攻吉林、黑龍江。

事件被認為是由日本關東軍在未獲日本政府授權的情況下策劃，加劇了日本當時在國際上的孤立，並被認為啟動了一系列最終導致二戰爆發的國際事態發展，亦被稱為日本帝國主義大規模武裝侵略中國東北的事件。