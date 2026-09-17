HYROX失禁風波　澳洲女選手：向中國人民、選手和主辦方誠摯道歉

9月12日，在HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成全程比賽，最終奪冠，但其排泄物污染賽道與器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，事件引起極大爭議。



9月17日，Joanna Wietrzyk在Instagram發表聲明，就北京站比賽期間發生的事件向中國觀眾、參賽選手及賽事組織方致以誠摯歉意。經深刻反省後，Wietrzyk宣布將主動追溯退出該場賽事，並放棄該場比賽所獲得的全部積分。



Wietrzyk在聲明中表示，開賽前其自覺身體狀況良好，並無預期會出現任何不適。然而回顧賽事，她對自己當時未選擇及時退賽的決定感到後悔。她坦承自己本應做出更恰當的抉擇，並願為堅持繼續比賽所造成的困擾與影響承擔全責。

她強調，自身行為帶來的影響已超出個人範疇，並向所有受影響的人士致上歉意。Wietrzyk稱，透過此次事件，她體會到「生活中還有比競賽外更值得關注的事物」，也明白適時退出的重要性。

最後，她對這段期間給予支持與關懷的群眾表達感謝，並表示未來將遠離外界喧囂，專注於自我修養、反思及陪伴家人。

據此前報道，9月12日當天，在2026年HYROX北京站的女子「精英單人組」的比賽中，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在比賽中腹瀉，但仍然繼續完成全部比賽。此事引發巨大爭議，不少網友批評稱運動員喪失基本的體育精神，為了贏不惜污染了整個賽場，對於其他運動員造成嚴重的健康風險危害。

+ 1

9月14日，HYROX中國在整改公告中承認，現行全球競賽手冊沒有為此類情況設置明確的判罰條款，並表示，將補充極端身體不適和公共衛生風險發生時的賽道管理、賽事暫停、現場干預及成績判定規則。

HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）也在14日就事件發文「向所有直接或間接受到影響的人道歉」，並承認犯了錯誤。

9月16日，Hyrox中國團隊向9月12日參賽選手發郵件表示，將對「9月12日14:40前已經出發，但截至該時刻仍未完賽的運動員，以及9月12日14:40至20:40批次出發的所有運動員」支付的參賽票款進行全額退費。

HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）