國產大飛機C929有新進展！中國商飛：正在進行穩步詳細設計階段

今年1月中國商飛、中國航發稱，中國自主研發的C929寬體客機，已基本完成設計方案定稿，進入生產準備階段。在第四屆中國航協航空大會上，中國商用飛機有限責任公司總經理沈波介紹，C929正在進行穩步詳細設計階段。



廣聯航空近日也官宣，公司持續為C929提供複合材料成型工裝，垂尾壁板、貨艙門等核心部段以及機身裝配產線的研發製造服務。這亦意味整機圖紙設計已全部敲定，進入生產籌備階段。按照規劃，C929將於2030年首飛，2035年前實現首次商業飛行。



C929大飛機模型。（中國商飛）

據此前報道，C929是雙通道寬體客機，可搭載280名乘客，航程達12000公里，機身大量採用碳纖維複合材料，既保證強度又大幅減重，技術指標可看齊國際主流機型。

此外，C929果斷放棄西方引擎，直接搭載國產CJ2000渦扇引擎，台架最大推力達35.2噸，不僅刷新了中國航發推力紀錄，更超越了波音787、空巴A350的配套引擎水平。

2025年3月6日，中國上海，圖為中國商飛公司C929寬體客機總設計師趙春玲。（新華社）

央視報道，在中國商飛的展區，記者注意到很多國產飛機的模型在展示。其中有兩個C919模型是正在研制中的新機型，一個是縮短型，一個是加長型。加長型新機型雖然也是單通道設計，但是座椅數最多可達240個，比現有市場上已交付的機型多了近80個座位。

C919加長型新機型雖然也是單通道設計，但是座椅數最多可達240個，比現有市場上已交付的機型多了近80個座位。(央視)

與加長型主要滿足大運量市場需求不同，縮短型機型兩艙佈局140座，能夠滿足高原地區的民航運輸需求。作為國產商用飛機主製造商，中國商飛正穩步推進國產飛機的規模化、系列化發展。

據官方統計，截至目前，C919安全運行超過15萬小時，載客突破800萬人次，通航26座城市。C909安全飛行超過110萬小時，載客突破4000萬人次，已成為國內支線市場的主力，相繼連通周邊13個國家。

沈波提到，中國商飛不斷豐富產品譜系，C909貨機、醫療機、應急救援指揮機、公務機交付客戶，滅火機已獲取商業訂單。中國商飛還順應新能源和新技術變革趨勢，佈局混、電、氫新能源飛機，提供更加智能可靠的產品。