C929完成設計方案　國產引擎超越波音787空巴A350　料2030年首飛

據中國商飛、中國航發最新披露，中國自主研發的C929寬體客機，已基本完成設計方案定稿，進入生產準備階段，搭載的國產CJ2000引擎更是實現35噸級推力突破，標誌着中國大飛機產業向洲際航線市場邁出堅實一步。 按照規劃，C929將於2030年首飛，2035年前實現首次商業飛行。



廣聯航空近日官宣，公司持續為C929提供複合材料成型工裝，垂尾壁板、貨艙門等核心部段以及機身裝配產線的研發製造服務。這亦意味整機圖紙設計已全部敲定，進入生產籌備階段。

C929是雙通道寬體客機，可搭載280名乘客，航程達12000公里，機身大量採用碳纖維複合材料，既保證強度又大幅減重，技術指標可看齊國際主流機型。

C929。（網上圖片）

此外，C929果斷放棄西方引擎，直接搭載國產CJ2000渦扇引擎，台架最大推力達35.2噸，不僅刷新了中國航發推力紀錄，更超越了波音787、空巴A350的配套引擎水平。

這款「中國心」採用18片碳纖維寬弦風扇葉片，製造誤差控制在頭髮絲級別，燃油效率比同類機型提升15%，噪音降低30%，目前已完成3000小時極限耐久性測試，核心部件無故障運行超1000小時。

除廣聯航空外，中航西飛、洪都航空等國內骨幹企業已啟動機身、機翼等大型部件的試製與產線建設，形成「小核心、大協作」的產業格局。

按照官方規劃，C929將於2027年起陸續接收國內配套大型部件，2030年首飛，2032年前後爭取獲得CAAC型號合格證，2035年前實現首次商業飛行。