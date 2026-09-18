全球首例！成都歪臉大熊貓北俠「箍牙」　半年恢復健康不再漏奶

撰文：許祺安
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成都大熊貓繁育研究基地大熊貓「北俠」，出生時不幸遭母獸意外弄傷左前肢和頜骨，下頜逐漸向左偏斜變成「歪臉」，甚至因漏奶而影響發育。

四川大學華西口腔醫院團隊接手後，開展全球首例大熊貓下頜不對稱功能矯形治療。經過長達半年的「箍牙」歷程，「北俠」成功重拾健康，現已4歲大，飲食與發育均十分正常。這宗全球首例「貓熊下頜不對稱功能矯形治療」病例發表在牙科和口腔外科國際期刊《The Angle Orthodontist》，已於7月刊登。

這宗全球首例「貓熊下頜不對稱功能矯形治療」病例發表在牙科和口腔外科國際期刊《The Angle Orthodontist》，已於7月刊登。

2022年出生的「北俠」，在出生不足24小時，就因爲母親北川育幼經驗不足、叼取不當，左前肢腕部嚴重損傷並出現不可逆缺血性壞死，不得不接受截肢手術，同時也因外力導致頜骨受傷。

失去前肢後，「北俠」吃奶姿勢和發力方式改變，加之早期頜骨損傷，下頜逐漸向左偏斜成為「歪臉」，導致口腔無法形成有效負壓，喝奶常漏奶，進食嚴重受阻。

北俠「箍牙」前後變化很大，臉不再歪斜。

團隊夜戰4小時　醫生：大熊貓頜骨發育的研究一片空白

四川大學華西口腔醫院團隊經過周密研判，最終決定引入人類正畸中的「生長改良」理念，為「北俠」制定下頜糾偏方案。

手術在2023年初進行，從晚上9時持續到凌晨1時。龍虎回憶，「手術室裡全是人—正畸(牙齒矯正)醫生、影像科專家、獸醫、飼養員、麻醉醫師……像做人類心臟、器官移植等大手術一樣的陣仗。」

醫生在黏接矯治器後，為「北俠」套上3根正畸彈性橡皮圈，原理與人類戴牙套極為相似：

醫生在黏接矯治器後，為「北俠」套上3根正畸彈性橡皮圈，原理與人類戴牙套極為相似。（紅星新聞）

四川大學華西口腔醫院正畸科主任醫師龍虎稱，「大熊貓頜骨發育的研究幾乎一片空白，但為了熊貓的健康，我們團隊還是決定接下這個挑戰。」

龍虎也稱讚，「製作矯治器需提前用口掃儀口腔掃描，北俠非常配合，乖乖坐在飼養員身上，我們一次就成功了。」

手術在2023年初進行，從晚上9時持續到凌晨1時。

戴牙套過程看似簡單，背後卻是團隊長達6個月的艱辛照顧。每次吃奶前，飼養員均需為「北俠」取下橡皮圈，待吃完奶後再重新佩戴。

治療初期，「北俠」因不習慣嘴裏有異物，會本能地用舌頭頂、手撓及腳抓，試圖弄掉橡皮圈。飼養員必須時刻嚴密監控，防止橡皮圈脫落甚至被誤食，同時確保矯正效果。

左到右依序為矯正前、手術中和矯正後：

但經過半年的堅持與治療，矯形效果相當顯著，「北俠」的下頜偏斜已基本糾正，吮吸、咀嚼及吞咽功能均恢復正常。如今「北俠」已4歲大，身體相當健康，許多網民也祝福「北俠」能夠健康快樂長大。

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