大熊貓龍鳳胎兩歲生日　熊貓館排長龍　粉絲不捨姊弟將與母親分居

今日（15日）是港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」兩歲生日，海洋公園為兩姊弟舉行慶祝活動，吸引大批市民和粉絲入場參與，現場熊貓館人流絡繹不絕，大排長龍，一度排隊約一小時才能進入館內。有部份熊貓粉絲是自加加得得出生以來，一直關注兩姊弟，且經常入園探望，當知道兩姊弟未來要與母親盈盈分開生活，大表不捨，認為兩姊弟與母親「黐埋一齊」會更溫馨、更開心。



海洋公園內外有大量熊貓裝飾，不少遊客打卡留念。（湯致遠攝）

海洋公園內外有大量熊貓裝飾，不少遊客打卡留念。（湯致遠攝）

海洋公園內外有大量熊貓裝飾，不少遊客打卡留念。（湯致遠攝）

今日（15日）是港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」兩歲生日，海洋公園為兩姊弟舉行慶祝活動，吸引大批市民和粉絲入場參與。早上11時許，海洋公園到處都是與熊貓相關的場地佈置，園內通往「大熊貓之旅」熊貓館的人龍絡繹不絕，預計輪候時間近一小時，排隊的市民不少都佩戴着大熊貓圖樣的玩偶及徽章等周邊產品。

⁠「大熊貓之旅」熊貓館外的人流眾多，有職員進行分流管理。（湯致遠攝）

⁠「大熊貓之旅」熊貓館外的人流眾多，有職員進行分流管理。（湯致遠攝）

其中一名等候入熊貓館的市民劉小姐表示，以往並非熊貓的粉絲，自從加加及得得出生後，便開始留意牠們，她稱「因為佢哋出生率低，一次過生龍鳳胎覺得好神奇」，同時開始收集大熊貓相關的周邊產品。她又指，雖然希望一直可以看到姊弟和媽媽盈盈溫馨相處，但分居是成長必經階段，之後仍會繼續入圍探望。

劉小姐相當期待入館探望熊貓「加加」和「得得」。（湯致遠攝）

劉小姐⁠佩戴有熊貓飾物。（湯致遠攝）

同樣因為加加得得而「入坑」的市民還有Angie。她以往雖然亦有進場探望其他熊貓，但未有添置熊貓的玩偶商品等，是自從愛上姊弟才開始花錢買周邊。她說：「由家姐細佬出生就開始睇，（牠們）好肥好多肉好得意！」又指希望姊弟與媽媽可以再一同居住一段時日，雖然自己會因分居而傷心，但都是無奈之舉。她的哥哥Angus表示，因為妹妹而更常關注姊弟熊貓，自己都喜歡上了加加與得得。

Angie（左）希望熊貓媽媽「盈盈」和一對子女能同住再一段日子。（湯致遠攝）

Angie亦戴有熊貓玩偶裝飾。（湯致遠攝）

另一位喜愛熊貓的市民Kenny，亦到場探望生日的姊弟熊貓。Kenny表示，自己整個家裏都放滿熊貓周邊產品，除了兩姊弟加加得得，不論安安佳佳、盈盈樂樂等所有熊貓，他和妻子都會時常探望，更試過到澳門及成都等地探望當地熊貓。對於加加得得未來需與媽媽分居，他形容「非常唔捨得」，表示始終彼此「黐埋一齊」會更溫馨、更開心。

熊貓迷Kenny表示以前及以後都會一直入場探望熊貓。（湯致遠攝）