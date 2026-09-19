平陸運河通航！貨船怎樣「落樓」？水從哪裏來？

一條通往大海的運河，開通前最缺的，可能不是船，而是水。



2026年9月16日，平陸運河正式通航！要讓這條新水路真正運轉，光把河道挖通還不夠：水從哪裏來？挖出來的3億多方泥石，最後去了哪裏？紅樹林和魚類又如何受保護？



水「借」來 又在船閘省下來

答案要從貨船怎樣「落樓」說起。

平陸運河，由南寧橫州市平塘江口通往北部灣，全長134.2公里。這條向南出海的水路，起點與入海口水位卻相差約65米，約相當於20層樓高，貨船無法一路順流到底。

為此，平陸運河沿線設有馬道、企石、青年三座航運樞紐，將65米落差分成三級處理。每座樞紐均有船閘：船隻駛入後，閘室放水，船便隨水面下降一級；重複三次，才能抵達較低的北部灣。

平陸運河示意圖，標示運河由廣西橫州市平塘江口南下，經馬道、企石、青年三大樞紐，沿欽江通往欽州港及北部灣，全長134.2公里。

（圖像由AI生成）

問題也在這裏：每當一艘船要「落樓」，船閘都要調動大量水來調節水位。運河要持續通航，不能只靠河道原有的水，還得有穩定水源補給。

在正式通航前，樞紐本身須先完成充水，才能進入有水調試。其中，馬道、企石兩段水域充水量接近800萬立方米，約等於3,400多個國際標準游泳池。這麼多水，從哪裏來？

水源主要有兩個：一是上游舊州江的天然徑流；二是通過「引鬱入欽」工程，將西江支流鬱江的水引入欽江流域，補充運河用水。

水來之不易，更不能用一次便放走。因此，馬道和企石樞紐的船閘旁，各設有三級省水池，把部分過閘水暫存，留待下一艘船再用。這種設計比一般船閘節水約六成。

廣西靈山平陸運河馬道樞紐航拍圖，船閘、水域與綠色山丘相連，前景可見附設太陽能板的建築物。

平陸運河馬道樞紐，青山環抱，以省水技術保障航道暢通。（視覺中國/當代中國授權）

3.15億方泥石 如何變廢為寶？

水有了，挖出的泥石怎樣處理？

平陸運河工程共挖出3.15億立方米土石方。這是甚麼概念？如果全部堆在1平方公里地上，足以堆成一座約300米高的山。

這些泥石沒有被大規模外運，而是盡量就地利用：土方用於抬填造地，改良土壤，造出1.39萬畝良田；硬石做成船閘護坡和工程建材；篩出來的優質黏土，則作為欽州坭興陶製作的原料。土石方綜合利用率超過98%。

說到坭興陶，它是中國四大名陶之一，已有1,300多年歷史，傳統上以欽江兩岸特有陶土燒製。

一邊是從工地挖出的黏土，一邊是延續千年的窯火。3億多方泥石，最後不只變成田，也可能燒成一隻茶杯。

廣西欽州市靈山縣陸屋鎮的平陸運河施工現場航拍圖，開挖中的運河河道旁堆放大量紅褐色土石，多輛工程車在工地作業，遠處為城鎮及農田。

廣西欽州靈山縣陸屋鎮，平陸運河施工現場。（視覺中國/當代中國授權）

不只船要過 動物也要過河

泥石安頓好了，接下來再看生態。

平陸運河接入北部灣的一段，靠近紅樹林。紅樹林不只是岸邊的一片樹：它像綠色防波堤，能穩住泥沙、抵擋風浪，也是魚、蟹、貝類和候鳥棲息、生長的地方。

工程最怕的，是在水下清除礁石、挖深航道時，攪起的細泥沙隨水流或潮水漂到紅樹林。為減少這種影響，施工團隊以大型自航絞吸船在水下切削、吸起泥沙和碎石，送進封閉管道再處理。

施工水域與紅樹林之間，還設有防污簾。防污簾上端浮在水面，下端垂入水中，攔截施工時漂散的細泥沙，進一步減少其進入紅樹林周邊水域。

廣西欽州茅尾海海域航拍圖，前景為濕地、池塘與綠地，遠處可見平陸運河入海口水域、沿岸建築及欽州城市天際線。

廣西欽州茅尾海海域，平陸運河入海口一帶。（視覺中國/當代中國授權）

擋住泥沙之後，還要替魚留路。欽江有赤眼鱒、鰻鱺等30多種魚類。青年樞紐上下游水位落差近10米，若讓水直接落下，流速太快，魚很難逆流而上。

於是，工程師修了一條約480米長的「盤山公路」。魚道繞彎而行，把路拉長，再分成120個像小水池般的格子，把近10米高差拆成一級級小台階；魚游累了，還有休息池可以停一停。

不只水中生物要過河，陸上動物也要。平陸運河有一座約240米長的專用綠橋，不通人車，橋面覆土、種上本地植物，為豹貓、斑林狸、赤腹松鼠等動物預留跨越運河的遷徙通道。

平陸運河通航後，西南的貨船多了一條向南出海的通道。

134.2公里，把江與海接起來；船將走得更遠，而水、土地與生命，也在這條新河旁尋找新的位置。

2026年9月16日，貨船由廣西欽州港駛出，經平陸運河內河航道運往南寧港及百色。（視覺中國/當代中國授權）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閲讀：文物有料｜西漢貴族餐具有多講究？連蘸醬都要恆溫？