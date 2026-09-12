湖南新化紫鵲界梯田天然自流灌溉　推｢認養｣計劃活化農田

湖南婁底新化縣的紫鵲界梯田位於雪峰山區，是世界灌溉工程遺產、全球重要農業文化遺產。當地推出認養計劃，將資金用於農戶報酬與田埂清淤等；更打造民宿公共品牌，帶動外出工作的鄉民回鄉創業。今年9月18日至21日，第十屆東亞地區農業文化遺產會議將在新化舉行，紫鵲界這片千年梯田將再次成為全球農耕文明交流的平台。



紫鵲界春光。（主辦方提供/曾文貴 攝）

盛夏夕照。（主辦方提供/曾文貴 攝）

紫鵲界梯田肇始於秦漢，興盛於宋明，由當地苗、瑤、漢多民族世代共同開墾，一年四季呈現不同景色。

紫鵲界梯田最為人稱道的，便是罕見的天然自流灌溉系統。整片梯田沒有水庫和山塘，全靠山體形成的「隱形水庫」供水。茂密山林涵養雨水，水流滲入花崗岩裂隙，順着田埂逐級漫流，上一塊田蓄滿，便自動溢往下一層田地，造就「天下大亂，此地無憂；天下大旱，此地有收」的農耕傳奇。有水利專家評價，這套古老水利工程堪稱「世界水利灌溉工程之奇蹟」，可與都江堰、靈渠比肩。

秋雨後。（主辦方提供/曾文貴 攝）

九龍坡之冬。 （主辦方提供/袁小峰 攝）

發展多元產業 推｢認養｣計劃活化農田

由於山地耕作辛苦且收入有限，大量青壯年外出謀生，梯田荒廢成為一大挑戰。為守護這份活歷史，當地推動梯田從單一「門票經濟」轉向多元「產業經濟」。

返鄉創業者帶頭成立農業合作社，開發紫鵲界貢米，帶動村民增收。2025年，當地推出「梯田守護者」公益認養計劃，海內外認養者可以通過網上直播，遠程關注稻穀生長，收穫時節收到產自自己認養地塊的稻米。認養資金六成用於農戶田間勞作報酬，四成用於田埂、水渠修繕清淤。截至目前，已有2650名網友參與，認養梯田486畝。

湖南新化紫鵲界梯田。（中新社）

湖南新化紫鵲界梯田。（中新社）

離鄉20餘年的陳紅梅便在家鄉認養了2畝田，透過24小時直播的鏡頭見證了稻穀成長，「等到十月豐收，我就能在異鄉吃上家鄉的米了。」她計劃，待稻穀成熟，帶着家人朋友回到故土，親眼看看那塊屬於自己的稻田。

當地還打造「紫鵲宿集」民宿公共品牌，帶動外出打工的鄉民回鄉創業，已有近3000人實現在家鄉就業。如今景區年接待遊客約80萬人次，文旅綜合年收入達3億元人民幣。

湖南新化紫鵲界梯田。（中新社）

湖南新化紫鵲界梯田。（中新社）

東亞地區農業文化遺產會議將舉行

2025年9月，第三屆「紫鵲界梯田對話世界」農耕文化交流互鑒大會在當地舉辦，聯合國糧農組織及多國專家齊聚，共商農業遺產保護之道。今年9月18日至21日，第十屆東亞地區農業文化遺產會議將在新化舉行，紫鵲界這片千年梯田將再次成為全球農耕文明交流的平台。