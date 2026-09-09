湖南汝城罕見天然氡溫泉可達98℃　體驗10分鐘煮雞蛋

9月9日，《香港01》記者與華媒代表走訪位於湘粵贛三省交界的湖南汝城熱水鎮，實地探訪當地的溫泉健康養生文旅產業。熱水鎮擁有罕見的天然氡泉，溫度可達98℃，遊客可以體驗溫泉煮蛋、煮花生等項目，更可以泡溫泉養生。



汝城溫泉文化園。（香港01記者 攝）

汝城溫泉文化園。（香港01記者 攝）

熱水鎮擁有罕見的天然氡泉，溫度可達98℃，是湘南頗具代表性的溫泉文旅康養目的地。坐落於熱水河畔的汝城溫泉文化園，始建於2005年，佔地約3萬平方米，整體為江南水鄉園林風格。2022年以來，當地先後投入800萬元人民幣對園區進行改造，現已成為溫泉文旅發展的核心地標。

遊客可以體驗溫泉煮蛋、沐足、戲水等項目。當地售賣雞蛋和花生的老闆為記者介紹，遊客雞蛋入水後大約10分鐘便可食用。職員介紹，由於水溫恆定，溫泉煮蛋總是蛋黃先凝固，蛋白如果凍般彈牙，久煮也不老。

汝城溫泉文化園。（香港01記者 攝）

汝城溫泉文化園。（香港01記者 攝）

汝城溫泉資源有多豐富？

目前汝城勘測到的具有開發價值的地熱資源有10餘處，分布在熱水鎮、暖水鎮、盧陽鎮等多個鄉鎮，日自然出水量達2.1萬立方米。其中，熱水溫泉水溫最高達98℃，因「水溫高、流量大、水質優、氡含量高」四大優勢，被譽為「華南第一溫泉」和「中國第一氡泉」；暖水溫泉則富含偏矽酸（俗稱「水中黃金」），水質達到國家飲用天然礦泉水標準。

汝城溫泉文化園。（香港01記者 攝）

推動溫泉產業升級的同時，熱水鎮還開發了德壽山、南國天山大草原、飛水寨瀑布等景點，發展戶外拓展、帳篷露營、漂流度假等新型模式。目前，熱水鎮已集聚賓館民宿、特色餐飲、農家菜館等百餘家，旅遊從業人員超千人。