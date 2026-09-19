有片｜深圳研發載人UFO義烏開售賣¥80萬　可自動駕駛獲1.2億訂單

近日一段「義烏賣UFO」的影片在各大社交平台瘋傳。該飛行器採用碟形機身與360度全透明球形座艙，機身主體由玻璃纖維、碳纖維及鋁合金等航空材質打造，可搭載1至2名乘客，飛行高度約30米，續航約15分鐘，售價80萬元（人民幣，下同）。該產品由深圳無人機公司研發，去年曾收獲一筆1.2億元訂單，有客戶一次性訂購100餘台。



這台飛行器的機身主體由玻璃纖維、碳纖維及鋁合金等航空材質打造。（互聯網圖片）

飛行器可搭載1至2名乘客。（每日經濟新聞）

這台飛行器採用碟形機身與360度全透明球形座艙。（每日經濟新聞）

綜合《每日經濟新聞》、《浙江視頻》報道，義烏上架售賣的這台飛行器是深圳智航無人機有限公司自主研發的飛碟形載人eVTOL（電動垂直起降飛行器）。eVTOL俗稱「空中的士」，以電力驅動，多用於短途載客或物流。

該飛行器採用碟形機身與360度全透明球形座艙，主體材質為玻璃纖維、碳纖維、鋁合金及航空層板，可搭載1至2名乘客。

技術與性能方面，該飛行器採用「六槳」涵道設計，將螺旋槳完全包覆於機身內部，極大提升安全性。產品最大亮點在於採用垂直起降技術，無需跑道、全自動駕駛。此外，飛行器更具備水陸兩棲起降能力，抗風等級高達五級，主要針對低空觀光、景區遊覽及飛行表演等應用場景。

這款飛行器售價80萬元人民幣。（每日經濟新聞）

該產品已成功取得中國民用航空局頒發的民用無人駕駛航空器特許飛行證。（每日經濟新聞）

據了解，這款飛行器售價為80萬元，飛行高度約30米，續航時間為15分鐘，目前已成功取得中國民用航空局頒發的民用無人駕駛航空器特許飛行證。

據智航無人機駐義烏全球數貿中心展廳負責人黃揚介紹，這款飛行器今年3月已進駐展廳，日均接待中外客商10多批，詢價者絡繹不絕，該產品去年曾創下單筆高達1.2億元的大額訂單，有客戶一次性採購逾100台。

考慮到載人版本價格較高，義烏亦同步推出單價268元玩具版遙控「飛碟」，同樣受到採購商與消費者歡迎。