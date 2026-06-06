全球航運「一艙難求」 價格狂飆逾50% 浙江義烏採購商提早備貨
撰文：鄭寧
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據央視新聞報道，因國際地緣動盪，國際各地區航運價格持續走高，價格漲幅超過50%的同時，甚至艙位緊缺「一艙難求」。
據報道，集運指數（歐線）期貨主力合約，自4月下旬以來累計漲幅超50%，此外，全球航運巨頭馬士基（Maersk）、達飛（CMA CGM）等頭部航運企業集中發布調價通知，多條航線艙位緊缺。
江蘇蘇州一家國際貨代公司的負責人表示，近期無論是歐洲航線、南美航線還是東南亞航線均出現不同程度的上漲，而這輪海運價格上漲的速度之快與幅度之大都比較罕見。
江蘇蘇州恒捷國際物流有限公司總經理徐逞透露，意大利地中海航線標準櫃達到5000美元，以前只有3000美元到4000美元（一個標準集裝箱櫃）。歐線一個櫃漲了1000多美元，美線一個櫃也漲了1000多美元。
徐逞介紹，航運的緊張直接導致價格的上漲，加上六七月份是傳統的海運旺季，各條航線艙位都比較緊缺，有的甚至出現了「一艙難求」的現象。
海運價格的持續上漲，以及全球不穩定因素的疊加，也讓今年海運市場的旺季較以往明顯前移。在浙江義烏，隨處可見海外採購商穿梭選品、敲定訂單，早早開啟下半年節日商品備貨工作。
商貿市場訂單火熱傳導至物流口岸，在義烏港的多家物流企業倉庫，成堆的出口貨品整齊碼放，裝卸工人不間斷開展裝車、裝箱作業。負責人介紹，儘管海運成本持續走高，但充沛的海外訂單依舊支撐當地外貿保持向好態勢。
報道引述業內人士觀點稱，本輪海運價格上漲主要是中東地緣擾動抬升航運成本，全球分工細化與地緣避險催生持續補庫需求，此外海外備貨需求集中釋放，歐美開啟下半年消費旺季前置備貨周期。貨量的激增，導致艙位供需快速收緊，不過對於下半年的海運價格走勢，目前並不明朗。
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