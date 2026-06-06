全球航運「一艙難求」　價格狂飆逾50%　浙江義烏採購商提早備貨

據央視新聞報道，因國際地緣動盪，國際各地區航運價格持續走高，價格漲幅超過50%的同時，甚至艙位緊缺「一艙難求」。



據報道，集運指數（歐線）期貨主力合約，自4月下旬以來累計漲幅超50%，此外，全球航運巨頭馬士基（Maersk）、達飛（CMA CGM）等頭部航運企業集中發布調價通知，多條航線艙位緊缺。

江蘇蘇州一家國際貨代公司的負責人表示，近期無論是歐洲航線、南美航線還是東南亞航線均出現不同程度的上漲，而這輪海運價格上漲的速度之快與幅度之大都比較罕見。

圖為丹麥航運公司馬士基（Maersk）旗下貨櫃。（Reuters）

江蘇蘇州恒捷國際物流有限公司總經理徐逞透露，意大利地中海航線標準櫃達到5000美元，以前只有3000美元到4000美元（一個標準集裝箱櫃）。歐線一個櫃漲了1000多美元，美線一個櫃也漲了1000多美元。

徐逞介紹，航運的緊張直接導致價格的上漲，加上六七月份是傳統的海運旺季，各條航線艙位都比較緊缺，有的甚至出現了「一艙難求」的現象。

海運價格的持續上漲，以及全球不穩定因素的疊加，也讓今年海運市場的旺季較以往明顯前移。在浙江義烏，隨處可見海外採購商穿梭選品、敲定訂單，早早開啟下半年節日商品備貨工作。

2025年12月19日，一位外國商人在聖誕節前夕於中國浙江省金華市義烏市的中國義烏國際商貿城購買商品。（VCG via Getty Images）

商貿市場訂單火熱傳導至物流口岸，在義烏港的多家物流企業倉庫，成堆的出口貨品整齊碼放，裝卸工人不間斷開展裝車、裝箱作業。負責人介紹，儘管海運成本持續走高，但充沛的海外訂單依舊支撐當地外貿保持向好態勢。

報道引述業內人士觀點稱，本輪海運價格上漲主要是中東地緣擾動抬升航運成本，全球分工細化與地緣避險催生持續補庫需求，此外海外備貨需求集中釋放，歐美開啟下半年消費旺季前置備貨周期。貨量的激增，導致艙位供需快速收緊，不過對於下半年的海運價格走勢，目前並不明朗。