義烏聖誕用品爆單！半年出口21.4億　有商家半小時採購逾40種商品

據新華社報道，根據義烏海關統計，2026年上半年，義烏聖誕用品出口達21.4億元（人民幣，下同），同比增長20.4%，海外節慶用品進入產銷旺季。近日，在義烏國際商貿城，多國客商加緊採購。有企業介紹，他們的產品今年以來，訂單量同比增長約20%。



海外節慶用品進入產銷旺季。（央視新聞）

半小時採購40多種用品：因為中國是「世界工廠」

一名來自伊拉克的採購商馬赫·阿齊茲，短短十幾分鐘就完成了一筆訂單。他表示，受中東局勢影響，部份航線運輸時間延長，「以前1個月（或）40天就到了，現在2個月、3個月時間沒有確認。」他需趕在7月底前完成聖誕節裝飾的採購。

來自伊拉克的採購商馬赫·阿齊茲，短短十幾分鐘就完成了一筆訂單。（央視新聞）

另一名來自厄瓜多爾的採購商胡利奧，半小時內在三家店舖裡採購了40多種節慶用品。他介紹稱，「去年我採購了10個集裝箱的聖誕產品，今年計劃採購15個。因為中國是『世界工廠』，產品質量好，價格有優勢。」

來自厄瓜多爾的採購商胡利奧，半小時內在三家店舖里採購了40多種節慶用品。（央視新聞）

浙江義烏一家企業介紹，他們的產品今年以來，訂單量同比增長約20%，為了滿足高訂單量的需求，他們購進更多自動穿繩機器，「也招了大概五六十個暑假工，來幫忙減少生產的壓力。」據改企業銷售總監介紹，每天可以達到的袋子的產量在25萬到30萬個左右。

浙江義烏一家企業介紹，他們的產品今年以來，訂單量同比增長約20%。（央視新聞）

互動性產品受青睞 海外商戶稱「每年都要新款」

報道指出，今年義烏海外節慶用品正從靜態裝飾向動態交互升級。經營戶通過加入電動裝置、音樂、燈光和聲控感應等功能，讓傳統擺件「動」起來，增強產品的互動性。一名來自伊拉克的採購商馬赫·阿齊茲說：「我每年都要新款，必須新的貨、新的想法，是新款我就買。」

來自伊拉克的採購商馬赫·阿齊茲說：「我每年都要新款，必須新的貨、新的想法，是新款我就買。」（央視新聞）

商戶龍希進在今年推出了新款「動感蝴蝶」。（央視新聞）

商戶張許音稱，他們每年會推出數百款新品，先在門店測試市場反饋，再重點開發受歡迎的款式。另一名商戶龍希進在今年推出了新款「動感蝴蝶」，融合機械傳動、LED燈光和音樂，批發價從每隻八九十元到一百多元不等，廣受海外採購商歡迎。龍希進表示，在創新研發新產品時，他會與海外客人溝通，「海外客人覺得中國的產品一直能夠研發、創新，願意把他們的一些想法和新的嘗試告訴我們，我們根據客人的需求設計方向。」