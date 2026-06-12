世界盃2026｜義烏銷量不如上屆　足球商人創農民踢球品牌力拚轉型

北京時間6月12日凌晨，美加墨世界盃揭幕戰即將開打。這是歷史上首次由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦的世界盃，也是參賽球隊首次從32支擴軍至48支的「超級賽事」，比賽場次從64場增至104場，規模創下歷史之最。



在大洋彼岸的中國義烏，世界盃訂單早已先行。據義烏海關統計，2025年義烏體育用品及設備出口額達116.5億元（人民幣，下同），按年增長20.3%；今年一季度，體育用品出口28.3億元，按年增長12%。有媒體稱，不少義烏老商戶透露今年世界盃訂單量預計較往屆增長20%至30%，部分商家訂單暴漲五倍。但也有商家坦言，受全球局勢和比賽時差等因素影響，今年產品的熱度和銷量不如上屆。

在大洋彼岸的中國義烏，世界盃訂單早已先行。（Getty Images）

繁榮背後，隱憂仍在。地緣衝突、關稅政策不明朗、東南亞低端製造業分流……外部不確定性正對義烏小商品出口帶來衝擊。而人工短缺、生產成本攀升等內部因素，也讓處於在產業鏈最末端的小微商家，正面臨前所未有的考驗。

對此，紮根義烏21年的老商戶有着怎樣的切身體會？義烏市民颯體育用品有限公司創始人陳紹美，從2006年第一次參與世界盃訂單開始，已親歷五屆世界盃，見證了義烏體育用品從默默無聞到走向全球的全過程。近日，觀察者網邀請他結合自身故事，談談從業二十餘年的心路歷程。

世界盃期間 義烏生產訂單早已先行▼▼▼

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今年這屆世界盃 受不確定因素的影響最大

觀察者網：陳先生您好，本屆美加墨世界盃馬上就要開始了，而對於義烏商家而言，這一輪世界盃訂單熱卻已經進入了尾聲。作為經歷過五屆世界盃的義烏體育用品商家，能否談談您對於世界盃的感受？

陳紹美：從2006年德國世界盃開始，不知不覺這已經是我們參與的第五屆世界盃了。而我進入這一行正是德國世界盃的前一年，也就是2005年，那年我依然記憶猶新。那個時候，中國足球賽事相關產品的產量還不大，我也是剛介入這個行業，周圍人都不太明白，只知道那時候世界盃火得不得了。

後來每屆世界盃我們都參與，除了卡塔爾世界盃比較特殊、是在年底舉行，其他世界盃都在夏天舉行。所以從世界盃舉辦的前一年7月左右，義烏商家的世界盃訂單熱其實就陸續開始了。我們需要準備很多東西，從客戶訂貨到交貨，需要通過海上運輸——從下單到客戶收到貨，快的要三個多月，慢的甚至要五個月。

每一屆世界盃都一樣，到當年的5月底才基本恢復平常狀態，屬於我們的世界盃熱就算結束了。

受訪者陳紹美。（新華社）

觀察者網：與過去幾屆相比，今年美加墨世界盃在做準備的時候，有哪些不一樣的地方？

陳紹美：對於我們這個行業來說，世界盃就是最大的節日，我們需要提前準備。為了應對世界盃爆單，我們基本上都是優先供給那些維護已久的老客戶；新客戶的話，倉庫裏有什麼就買點什麼。老客戶優先，做出來的東西幾乎都賣完了，有多少賣多少。

當然除了世界盃，還有歐洲盃，但後者的影響力還是遠不如世界盃。這五屆世界盃給我印象最深的有兩次。一次是西班牙奪冠後，關於西班牙的訂單需求量暴漲，持續了很長時間，從未有一個國家的周邊訂單會持續這麼久。當時我們這邊賣西班牙足球的商戶，基本上庫房都空了。

另一次就是上一屆卡塔爾世界盃，可以說是我經歷的五屆世界盃裏面最火的一屆。卡塔爾世界盃留下來的訂單，一直到2023年中旬才做完，是我進入這個行業21年裏最火爆的一年。2006年那屆也火，但那時候產量不大，大家生產的量都很小。而2022年，這個行業在中國已經很成熟了，產量也很大，在這種情況下還那麼火，那才叫真正的火。

卡塔爾世界盃是陳紹美訂單最火爆的一屆世界盃。（Getty Images）

和上屆卡塔爾相比，今年這屆美加墨世界盃雖然也有很多訂單，但比不上上一屆。原因很多——經濟不確定，海運不確定，中東戰事不確定，不確定因素太多了。今年雖然比平常也會忙一些，但遠沒有以前那麼爆。在我經歷的五屆世界盃裏，今年算是受到外界各種不確定因素影響比較大的一屆。

設計自主品牌 這是我走到今天的關鍵

觀察者網：能否談談您和義烏的緣分？義烏能走到今天，成為「世界小商品之都」，您覺得有哪些原因？

陳紹美：2005年，我到了義烏，幫一個老闆送貨，送的就是足球，就這樣接觸到了這個行業。從那時候起，我一直做足球產品，做了21年，今年已經61歲了。為什麼會選擇義烏？可能每個人有不同的看法，但我的答案是：義烏人的勤勞和善良。

2005、2006年的時候，義烏還沒那麼大，破破爛爛的，現在的吾悦廣場、外貿倉庫都是泥地。我們送貨穿着拖鞋，車子開進去半個輪胎都會陷到地裏。那時候我們在民房辦工廠，地方很小，空壓機是自動的，氣壓不夠就會響起來，響幾分鐘又停。隔壁全是居民，很密集，但沒有一個人會說吵。

在義烏人眼裏，沒有什麼你是杭州牌照、上海牌照、北京牌照、新疆牌照的說法，就是一個車而已，他們不會說你是外地的、我是本地的。

義烏國際商貿城的一名商戶展示獲得授權生產銷售的世界盃參賽球隊周邊產品。（新華社）

我的品牌叫「Minsa」，中文寫出來就是「民颯」——農民的民，英姿颯爽的颯。我本身就是農民，農民踢球、做球，也能做出英姿颯爽的樣子，所以就叫「民颯」。很多國外商戶在國外看見我們的產品之後，就來到義烏，在這個市場裏一條街一條街地找，找到我們家，這種情況很多。

觀察者網：您與義烏已經一同走過了二十一個年頭，回想當年，您為何會選擇走這樣一條路？

陳紹美：我在進入體育產品行業之前，是做礦泉水生意的，但失敗了。失敗後，我就一直琢磨為什麼會失敗？為什麼娃哈哈和農夫山泉能夠成功？後來我意識到一點：自主生產、自主品牌，這點相當重要。你看現在我們展示廳裏的足球，大部分都是我自己設計的。

我年輕時學過畫畫，這是我能夠自己設計的基礎。上一次生意的失敗讓我意識到品牌的重要性，所以我進入這個行業的時候，一開始就註冊了自己的品牌，用那次失敗的經驗改變了經營模式。一開始大家都不會這麼做，但我相信我自己交過的學費，能夠在這條路上走下去——而事實也證明，這條路雖然很難走，但至少我走到了今天。

內外部環境都在變 作為小百貨 及時調整心態最重要

觀察者網：因為前一段生意的失敗，成就了今天「民颯」的成功。這二十一年來，您紮根足球產品行業，最大的體會或者說教訓是什麼？

陳紹美：現在行業最大的難點，是人。這二十一年走過來，這個行業已經進入一個很難的階段。難在哪兒？難在自動化設備沒有。到現在為止，全世界沒有一個做足球的生產線是全自動化的。為什麼？因為足球這個單品價格不高，一個球才十多塊錢，整個銷量也不是特別大。不像汽車，一台能賣幾十萬，企業有動力去研發自動化。我們這種小百貨，如果花大價錢去研究一套自動化設備，可能設備還沒更新完，工廠就已經倒閉了，錢還沒掙回來。所以，我們只能靠人工。

百貨行業直到現在依然高度依賴勞工。（Getty Images）

可是現在人工太難找了。早些年我們辦工廠，有貴州的、海南的、四川的、重慶的、河南的、江西的，五湖四海的人；現在就變得單一許多。更關鍵的是，過去工人之間會互相介紹——比如你是我們工廠的工人，明年你可能會給我打電話，說帶個新手來我這裏學、在這裏幹。但最近十年，已經沒有這樣的事了。沒有人願意介紹新人來了。

現在願意來工廠幹活的人越來越少，大學生更是不下車間。一個工廠今天沒訂單，停工十天，就徹底倒閉了——工人散了之後，你再想把他們叫回來，不可能。人力問題，是我們做小百貨的普遍困境。

其次，外部環境衝擊越來越大，國際市場的不確定性在加劇。我95%做的是國際市場，所以國際環境的穩定對我們來說至關重要。但現在，外部衝擊太多了。首先是越南製造的競爭。越南的球類生意很好，他們那裏的用工成本低、廠房成本低，原來我們這裏的很多訂單現在都跑去了越南。

越南製造正藉助低成本優勢和關稅紅利，承接部分勞動密集型產業轉移。（Getty Images）

而且，我們的產品要進入某些國家，越南製造可以進，「Made in China」可能就進不去。再加上今年的經濟不確定、海運不確定、中東戰事不確定……不確定因素太多了。以前是沒人搶，現在有人搶；以前價格有優勢，現在成本上來了，價格優勢也沒了。中國的產能和出口需求並不是無限大的，小百貨這部分優勢已經沒有那麼明顯了。

疫情那一年，我甚至認為自己會倒閉，我付出了很大的努力，改變策略，調整產品，後來算是撐過去了。現在你問我以後有什麼打算？我真的不知道，因為不確定的東西隨時會有。

觀察者網：現在全球不確定性的確越來越大，面對這樣的環境，您覺得最關鍵要做好什麼事情？

陳紹美：最重要的還是心態。雖然眼下很難，但我也不是沒經歷過難的時候。疫情那年我都以為自己要倒閉了，最後不也撐過來了嗎？我常跟人說，義烏這片市場就像一片大森林，花期不同。這個行業可能落葉了，但別的花還會開。不可能所有行業同時旺，也不可能所有行業同時衰。

我們做足球的，今年可能淡一點，但沒準哪年又火一波。所以我的心得就是：該扛的時候扛住，該變的時候變通，心態要平。你不能指望年年都是2022年卡塔爾世界盃那種爆火，也不能因為今年淡了就灰心。人們以前老提倡產品升級，誰都想升級，但有些東西不是你想升就能升的。我們這種小百貨，自動化不了，人工又貴，外部還在搶訂單，那就只能一步一個腳印走。

我相信，只要還在這個行業裏，花總有開的時候。這二十一年，我最大的教訓其實就是：別指望一勞永逸，也別指望外部環境會一直好。你要做的就是把自己的品牌守住，把老客戶維護好，然後等着下一個花期。就像我那個品牌名叫「民颯」——農民踢球，也能踢出英姿颯爽的樣子。心態對了，路就還能走下去。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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