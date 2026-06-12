世界盃2026｜義烏銷量不如上屆 足球商人創農民踢球品牌力拚轉型
北京時間6月12日凌晨，美加墨世界盃揭幕戰即將開打。這是歷史上首次由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦的世界盃，也是參賽球隊首次從32支擴軍至48支的「超級賽事」，比賽場次從64場增至104場，規模創下歷史之最。
在大洋彼岸的中國義烏，世界盃訂單早已先行。據義烏海關統計，2025年義烏體育用品及設備出口額達116.5億元（人民幣，下同），按年增長20.3%；今年一季度，體育用品出口28.3億元，按年增長12%。有媒體稱，不少義烏老商戶透露今年世界盃訂單量預計較往屆增長20%至30%，部分商家訂單暴漲五倍。但也有商家坦言，受全球局勢和比賽時差等因素影響，今年產品的熱度和銷量不如上屆。
繁榮背後，隱憂仍在。地緣衝突、關稅政策不明朗、東南亞低端製造業分流……外部不確定性正對義烏小商品出口帶來衝擊。而人工短缺、生產成本攀升等內部因素，也讓處於在產業鏈最末端的小微商家，正面臨前所未有的考驗。
對此，紮根義烏21年的老商戶有着怎樣的切身體會？義烏市民颯體育用品有限公司創始人陳紹美，從2006年第一次參與世界盃訂單開始，已親歷五屆世界盃，見證了義烏體育用品從默默無聞到走向全球的全過程。近日，觀察者網邀請他結合自身故事，談談從業二十餘年的心路歷程。
世界盃期間 義烏生產訂單早已先行▼▼▼
今年這屆世界盃 受不確定因素的影響最大
觀察者網：陳先生您好，本屆美加墨世界盃馬上就要開始了，而對於義烏商家而言，這一輪世界盃訂單熱卻已經進入了尾聲。作為經歷過五屆世界盃的義烏體育用品商家，能否談談您對於世界盃的感受？
陳紹美：從2006年德國世界盃開始，不知不覺這已經是我們參與的第五屆世界盃了。而我進入這一行正是德國世界盃的前一年，也就是2005年，那年我依然記憶猶新。那個時候，中國足球賽事相關產品的產量還不大，我也是剛介入這個行業，周圍人都不太明白，只知道那時候世界盃火得不得了。
後來每屆世界盃我們都參與，除了卡塔爾世界盃比較特殊、是在年底舉行，其他世界盃都在夏天舉行。所以從世界盃舉辦的前一年7月左右，義烏商家的世界盃訂單熱其實就陸續開始了。我們需要準備很多東西，從客戶訂貨到交貨，需要通過海上運輸——從下單到客戶收到貨，快的要三個多月，慢的甚至要五個月。
每一屆世界盃都一樣，到當年的5月底才基本恢復平常狀態，屬於我們的世界盃熱就算結束了。
觀察者網：與過去幾屆相比，今年美加墨世界盃在做準備的時候，有哪些不一樣的地方？
陳紹美：對於我們這個行業來說，世界盃就是最大的節日，我們需要提前準備。為了應對世界盃爆單，我們基本上都是優先供給那些維護已久的老客戶；新客戶的話，倉庫裏有什麼就買點什麼。老客戶優先，做出來的東西幾乎都賣完了，有多少賣多少。
當然除了世界盃，還有歐洲盃，但後者的影響力還是遠不如世界盃。這五屆世界盃給我印象最深的有兩次。一次是西班牙奪冠後，關於西班牙的訂單需求量暴漲，持續了很長時間，從未有一個國家的周邊訂單會持續這麼久。當時我們這邊賣西班牙足球的商戶，基本上庫房都空了。
另一次就是上一屆卡塔爾世界盃，可以說是我經歷的五屆世界盃裏面最火的一屆。卡塔爾世界盃留下來的訂單，一直到2023年中旬才做完，是我進入這個行業21年裏最火爆的一年。2006年那屆也火，但那時候產量不大，大家生產的量都很小。而2022年，這個行業在中國已經很成熟了，產量也很大，在這種情況下還那麼火，那才叫真正的火。
和上屆卡塔爾相比，今年這屆美加墨世界盃雖然也有很多訂單，但比不上上一屆。原因很多——經濟不確定，海運不確定，中東戰事不確定，不確定因素太多了。今年雖然比平常也會忙一些，但遠沒有以前那麼爆。在我經歷的五屆世界盃裏，今年算是受到外界各種不確定因素影響比較大的一屆。
設計自主品牌 這是我走到今天的關鍵
觀察者網：能否談談您和義烏的緣分？義烏能走到今天，成為「世界小商品之都」，您覺得有哪些原因？
陳紹美：2005年，我到了義烏，幫一個老闆送貨，送的就是足球，就這樣接觸到了這個行業。從那時候起，我一直做足球產品，做了21年，今年已經61歲了。為什麼會選擇義烏？可能每個人有不同的看法，但我的答案是：義烏人的勤勞和善良。
2005、2006年的時候，義烏還沒那麼大，破破爛爛的，現在的吾悦廣場、外貿倉庫都是泥地。我們送貨穿着拖鞋，車子開進去半個輪胎都會陷到地裏。那時候我們在民房辦工廠，地方很小，空壓機是自動的，氣壓不夠就會響起來，響幾分鐘又停。隔壁全是居民，很密集，但沒有一個人會說吵。
在義烏人眼裏，沒有什麼你是杭州牌照、上海牌照、北京牌照、新疆牌照的說法，就是一個車而已，他們不會說你是外地的、我是本地的。
我的品牌叫「Minsa」，中文寫出來就是「民颯」——農民的民，英姿颯爽的颯。我本身就是農民，農民踢球、做球，也能做出英姿颯爽的樣子，所以就叫「民颯」。很多國外商戶在國外看見我們的產品之後，就來到義烏，在這個市場裏一條街一條街地找，找到我們家，這種情況很多。
觀察者網：您與義烏已經一同走過了二十一個年頭，回想當年，您為何會選擇走這樣一條路？
陳紹美：我在進入體育產品行業之前，是做礦泉水生意的，但失敗了。失敗後，我就一直琢磨為什麼會失敗？為什麼娃哈哈和農夫山泉能夠成功？後來我意識到一點：自主生產、自主品牌，這點相當重要。你看現在我們展示廳裏的足球，大部分都是我自己設計的。
我年輕時學過畫畫，這是我能夠自己設計的基礎。上一次生意的失敗讓我意識到品牌的重要性，所以我進入這個行業的時候，一開始就註冊了自己的品牌，用那次失敗的經驗改變了經營模式。一開始大家都不會這麼做，但我相信我自己交過的學費，能夠在這條路上走下去——而事實也證明，這條路雖然很難走，但至少我走到了今天。
內外部環境都在變 作為小百貨 及時調整心態最重要
觀察者網：因為前一段生意的失敗，成就了今天「民颯」的成功。這二十一年來，您紮根足球產品行業，最大的體會或者說教訓是什麼？
陳紹美：現在行業最大的難點，是人。這二十一年走過來，這個行業已經進入一個很難的階段。難在哪兒？難在自動化設備沒有。到現在為止，全世界沒有一個做足球的生產線是全自動化的。為什麼？因為足球這個單品價格不高，一個球才十多塊錢，整個銷量也不是特別大。不像汽車，一台能賣幾十萬，企業有動力去研發自動化。我們這種小百貨，如果花大價錢去研究一套自動化設備，可能設備還沒更新完，工廠就已經倒閉了，錢還沒掙回來。所以，我們只能靠人工。
可是現在人工太難找了。早些年我們辦工廠，有貴州的、海南的、四川的、重慶的、河南的、江西的，五湖四海的人；現在就變得單一許多。更關鍵的是，過去工人之間會互相介紹——比如你是我們工廠的工人，明年你可能會給我打電話，說帶個新手來我這裏學、在這裏幹。但最近十年，已經沒有這樣的事了。沒有人願意介紹新人來了。
現在願意來工廠幹活的人越來越少，大學生更是不下車間。一個工廠今天沒訂單，停工十天，就徹底倒閉了——工人散了之後，你再想把他們叫回來，不可能。人力問題，是我們做小百貨的普遍困境。
其次，外部環境衝擊越來越大，國際市場的不確定性在加劇。我95%做的是國際市場，所以國際環境的穩定對我們來說至關重要。但現在，外部衝擊太多了。首先是越南製造的競爭。越南的球類生意很好，他們那裏的用工成本低、廠房成本低，原來我們這裏的很多訂單現在都跑去了越南。
而且，我們的產品要進入某些國家，越南製造可以進，「Made in China」可能就進不去。再加上今年的經濟不確定、海運不確定、中東戰事不確定……不確定因素太多了。以前是沒人搶，現在有人搶；以前價格有優勢，現在成本上來了，價格優勢也沒了。中國的產能和出口需求並不是無限大的，小百貨這部分優勢已經沒有那麼明顯了。
疫情那一年，我甚至認為自己會倒閉，我付出了很大的努力，改變策略，調整產品，後來算是撐過去了。現在你問我以後有什麼打算？我真的不知道，因為不確定的東西隨時會有。
觀察者網：現在全球不確定性的確越來越大，面對這樣的環境，您覺得最關鍵要做好什麼事情？
陳紹美：最重要的還是心態。雖然眼下很難，但我也不是沒經歷過難的時候。疫情那年我都以為自己要倒閉了，最後不也撐過來了嗎？我常跟人說，義烏這片市場就像一片大森林，花期不同。這個行業可能落葉了，但別的花還會開。不可能所有行業同時旺，也不可能所有行業同時衰。
我們做足球的，今年可能淡一點，但沒準哪年又火一波。所以我的心得就是：該扛的時候扛住，該變的時候變通，心態要平。你不能指望年年都是2022年卡塔爾世界盃那種爆火，也不能因為今年淡了就灰心。人們以前老提倡產品升級，誰都想升級，但有些東西不是你想升就能升的。我們這種小百貨，自動化不了，人工又貴，外部還在搶訂單，那就只能一步一個腳印走。
我相信，只要還在這個行業裏，花總有開的時候。這二十一年，我最大的教訓其實就是：別指望一勞永逸，也別指望外部環境會一直好。你要做的就是把自己的品牌守住，把老客戶維護好，然後等着下一個花期。就像我那個品牌名叫「民颯」——農民踢球，也能踢出英姿颯爽的樣子。心態對了，路就還能走下去。
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