記者黃雪琴傳涉煽顛被捕一年　曾報道#MeToo運動　多家NGO籲放人

無國界記者組織（RSF）與24家人權非政府組織（NGO）聯合要求當局釋放中國獨立記者黃雪琴和勞權社運人士王建兵，他們在一年前的9月19日因涉嫌「煽動顛覆國家政權」而遭到逮捕。



根據無國界記者組織發布的新聞稿，該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（CédricAlviani）表示：「知名記者黃雪琴只是以調查社會議題的方式服務中國民眾，卻因此遭到當局任意拘押，這證明了中國政府決定消滅國內所有殘餘的獨立聲音」，要求當局「立即釋放黃雪琴與中國監禁的所有記者及新聞自由捍衛人士」。

一年前的9月19日，黃雪琴與工運人士王建兵因涉嫌「煽動顛覆國家政權」而同遭逮捕。無國界記者與24間人權NGO聯合要求當局將他們釋放，並要求當局「尊重並保障兩人監禁期間應有權利，包括諮詢律師、自由聯繫家人，並享有身體自主與適切健康水準等權利」。

黃雪琴與王建兵於2021年9月19日遭到逮捕後，就被單獨監禁5個月的時間，獄方更禁止兩人聯繫律師。其案件於2022年8月移交法院，但至今仍未傳出兩人庭審日期的任何相關消息。

中國獨立記者黃雪琴涉「煽動顛覆國家政權罪」被移送檢察院。（黃雪琴Facebook圖片）

黃雪琴1988年生，曾任內地《新快報》、《南都周刊》調查記者，關注性別平權議題，曾揭發內地多宗大學生被教授性騷擾事件，例如北京航空航太大學博士畢業生羅茜茜實名舉報陳小武教授性騷擾案、中山大學張鵬教授性騷擾案等，為中國「MeToo」運動貢獻良多。

黃雪琴於2010年代擔任中國主流媒體記者，報道女權、貪腐與工業汙染等議題，並因投身中國#MeToo反性騷擾運動而聞名。2019年時，她因於2019年6月10日發表題為《記錄我的「反送中」大遊行》文章，分享參與該年6月9日民陣反修例大遊行的點滴，翌日遭廣州公安深夜上門調查，並被以「尋釁滋事」罪起訴關押3個月。

她原擬於2019年9月到香港大學就讀法學碩士，但8月底被廣州警方傳喚並沒收護照等旅行證件，10月因「尋釁滋事罪」被刑事拘留，後來改為指定居所監視居住，並於2020年1月取保候審（保釋）。

中國獨立記者黃雪琴涉「煽動顛覆國家政權罪」被移送檢察院。（黃雪琴Facebook圖片）

其後，黃雪琴2021年獲英國志奮領獎學金（CheveningScholarship）計劃，去年原擬到薩塞克斯大學（UniversityofSussex）就讀性別與發展學碩士。王建兵為她送行，兩人卻都在9月19日失聯，10月時，當局通知以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」拘捕兩人。

黃雪琴代理律師被撤換為官派律師。2022年3月下旬，黃家人委託的黃雪琴長期好友兼律師萬淼焱為其代表律師，委託函同時送至看守所獲黃雪琴本人親自簽名。但4月中旬，警方提供一份由黃雪琴簽字的「解除律師聲明」，聲稱解除了萬律師的委託授權；萬律師在4月下旬欲前往看守所與雪琴確認，但其會見申請也被看守所以「防疫」緣由拒絕。

職業病權益倡導者王建兵涉「煽動顛覆國家政權」被移送檢察院。（Facebook圖片@Freexueqinjianbing）

王建兵1983年生，甘肅天水人，獨立公益人，從事公益事業16年。2005年大學畢業後，加入北京西部陽光農村發展基金從事農村發展工作，開啟長期關注青少年教育及成長的公益職業生涯。他也是內地「MeToo」運動中重要的支持者。

他曾擔任西部陽光基金會農村教育項目主管5年。2014年加入廣州恭明社會組織發展中心，作為青少年成長項目和殘障社群賦能項目主管及統籌，支持和發起相關社區項目工作。2018年起開始關注職業病工人的權益倡導和服務性工作，提供必要的法律支持。

黃雪琴和王建兵去年被羈押後，聯合國任意拘留問題⼯作組、歐盟駐華代表團、國際特赦組織、無國界記者、國際記者聯盟等組織曾發聲明表達關注。

在2022年2⽉的聯合信函中，聯合國⼈權捍衛者特別報告員和任意拘留問題⼯作組等對王建兵的強迫失蹤和任意拘留表⽰了嚴重關切，這6名聯合國專家指出：王建兵只是在⾏使合法的權利，卻在危害國家安全的名義下被捕，這違反了國際⼈權法。

2022年5⽉，聯合國任意拘留問題⼯作組更在它的意見書中公開表⽰，中國當局剝奪王建兵的⾃由為任意拘留，要求⽴即釋放他，還應給予他可執⾏的賠償和其他補償的權利。⼯作組還呼籲對王建兵被任意拘留的情況進⾏全⾯和獨⽴的調查，並對侵犯其⾃由的責任⼈採取適當措施。