廣州獨立記者黃雪琴傳涉「煽顛」遭移送　屢揭性侵曾報道反修例

中國獨立記者黃雪琴和職業病權益倡導者王建兵，去年9月傳出失聯，至今近200日，其後被證實因涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪而被拘捕。

兩人在Facebook的「關注組」上周六（2日）表示，3月27日兩人已被正式移送廣州市檢察院審查起訴。



黃雪琴和王建兵的關注組表示，廣州警方告知，兩人日前已正式移送廣州檢察院審查起訴。關注組指，廣州警方在過去逾6個月的偵查羈押期間，以涉及國家安全為由，從未允許黃雪琴和王建兵的律師會見兩人，現已偵查終結，期待律師可依刑事訴訟法相關規定閱卷和會見，黃雪琴和王建兵之前都曾被轉移到其他場所單獨關押審訊數月，直到近一個月才轉回廣州市第一看守所。

中國獨立記者黃雪琴涉「煽動顛覆國家政權罪」被移送檢察院。（黃雪琴Facebook圖片）

關注組稱，黃雪琴去年獲英國志奮領獎學金（Chevening Scholarship）計劃，去年原擬到薩塞克斯大學（University of Sussex）讀書。王建兵為她送行，兩人卻都在9月19日失聯，10月時，當局通知以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」拘捕兩人。

黃雪琴曾任內地《新快報》、《南都周刊》調查記者，關注性別平權議題，曾揭發內地多宗大學生被教授性騷擾事件，例如北京航空航太大學博士畢業生羅茜茜實名舉報陳小武教授性騷擾案、中山大學張鵬教授性騷擾案等，為中國#MeToo運動貢獻良多。

中國獨立記者黃雪琴涉「煽動顛覆國家政權罪」被移送檢察院。（黃雪琴Facebook圖片）

有報道指，黃雪琴亦曾於2019年6月10日發表題為《記錄我的「反送中」大遊行》文章，分享參與該年6月9日民陣反修例大遊行的點滴，翌日遭廣州公安深夜上門調查。她原擬於2019年9月入讀香港大學法律系研究院，但8月底被廣州警方傳喚並沒收護照等旅行證件，10月因「尋釁滋事罪」被刑事拘留，後來改為指定居所監視居住，並於2020年1月取保候審。

職業病權益倡導者王建兵涉「煽動顛覆國家政權」被移送檢察院。（Facebook圖片@Freexueqinjianbing）

報道提到王建兵為獨立公益人，長期從事公益事業，自2018年開始從事職業病工人權益倡導工作，並提供法律支援，同時也是中國MeToo運動的重要支持者。

黃雪琴和王建兵去年被羈押後，歐盟駐華代表團、國際特赦組織、無國界記者、國際記者聯盟等組織曾發聲明表達關注。