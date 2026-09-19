西藏泥石流｜應急管理部：死亡失踪592人，災情正進一步核查

中國應急管理部9月17日在微信公眾號上寫道，8月26日，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸562人死亡失蹤，災情正在進一步核查。



據應急管理部介紹，8月全國自然災害情況時提到初步統計，包括颱風泥石流等各種自然災害共造成全國1262萬人次受災，死亡失蹤595人，緊急轉移安置和需緊急生活救助118萬人次，倒塌房屋400餘戶近1500間，損壞房屋近5900戶1.2萬間，農作物受災面積857.4千公頃，直接經濟損失360.3億元（人民幣，下同）。



西藏泥石流：吉隆口岸大樓只剩鋼筋骨架。（央視新聞）

應急管理部稱，8月份，北太平洋和南中國海海域共生成10個颱風，四個颱風登陸中國。其中颱風「白海豚」兩次登陸浙江，帶來的強風雨影響範圍涵蓋華東、華中、華北等多地，且持續時間超長，對浙江等地的城市運行、基礎設施、交通運輸等方面造成嚴重影響。

據介紹，颱風災害共造成全中國880.1萬人次不同程度受災，死亡失蹤六人，緊急轉移安置和需緊急生活救助91.4萬人次，倒塌房屋近600間，損壞房屋3200餘間，農作物受災面積365.9千公頃，直接經濟損失282.6億元。