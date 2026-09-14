西藏泥石流｜王毅：拉脫維亞失聯人數為歐洲國家中最多

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月14日應約同拉脫維亞外長布拉澤（Baiba Braže）通電話，談及中尼邊境早前發生的泥石流。布拉澤表示，近日33名拉脫維亞公民在該場災害中失聯，感謝中方所做通報和搜救工作，以及對失聯人員家屬的誠摯慰問。



2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

王毅表示，尼泊爾一側突發冰巖崩引發泥石流災害，給中國西藏吉隆縣造成重大人員傷亡和失聯。拉脫維亞是失聯人數最多的歐洲國家。面對這一突如其來的悲劇，中方再次向拉方特別是失聯人員家屬表示誠摯慰問。中方對中外人員一視同仁，全力以赴開展救助，將盡最大努力繼續搜救拉方等外方失聯人員，妥善做好後續處置。

王毅又稱，中國是最早承認拉脫維亞獨立的國家之一，建交以來，兩國始終平等相待，相互尊重，保持關係平穩發展。中方願同拉方一道，以建交35周年為契機，為兩國關係不斷注入新的時代內涵。