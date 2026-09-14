西藏泥石流｜尼泊爾男子被困隧道9天　自曝靠喝洪水及唸真言支撐

尼泊爾8月底遭受土石流重創，傷亡慘重，其中一名30歲男子受困9天奇蹟獲救，他透露自己靠喝洪水及山壁滲出的水維生，並狂念印度教「大曼陀羅」（Maha Mantra）經撐下去。



靠喝泥水、念經熬過9天

《路透社》（Reuters）報導，這名男子薩（Sanjay Sah）當時受困於上特里蘇里3A水力發電站（Upper Trishuli 3A Hydropower Station）隧道內，他透露，水電站被沖垮後，原本熟悉的隧道徹底變樣，設備遭沖走、箱子散落各處，牆壁倒塌，大量泥沙與碎片堆積成坑洞。他不時撞到障礙物、被碎片割傷，甚至有破裂的燈管及其他物品刺穿腳部。

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薩說，他害怕滑倒或撞到尖銳物品，眼睛可能受傷，因此長時間閉著雙眼：「反覆這樣做之後，我甚至變得很難再睜開眼睛。」更危急的是，他完全沒有食物，只能靠喝洪水及從山岩滲出的水維持生命。面對黑暗、飢餓與未知的死亡威脅，薩選擇不讓恐懼擊垮自己，反覆誦念印度教克里希納（Krishna）信仰中的「大曼陀羅」。

薩表示，這個信仰儀式帶給他一種精神力量：

我沒有感到害怕，反而覺得平靜、放鬆。

薩說，他的妻子26歲，還有一名僅2歲的女兒：「我一直告訴自己，我不是一個人，外面的家人一定正在承受巨大的痛苦。」

最終，薩在受困後第10天獲救，但他根本不知道時間已經過了這麼久：「我完全失去了時間概念，感覺自己像活在另一個世界。」他說，原本以為只過了2、3天，得知實際已經10天時：「我非常震驚。」

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