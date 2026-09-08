西藏泥石流｜失聯女警父母搜救現場帶走一罐土：遺憾沒能帶妳回家

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，截至9月5日傍晚6時，災害在中方一側已致43人遇難，519人失聯，救援人員成功救出2人，發現遺物993件。失聯人員中一名「90後」邊檢女警文燕，事發時正在執勤。身為家中獨女，文燕的失聯令家人心碎不已。父親文明勝早前在社交平台痛訴：「我好心痛，就一個女兒」。9月7日，文明勝再度發文表達對女兒的思念，｢遺憾沒能帶妳回家｣，隨文附上的照片也令人唏噓，夫妻倆在口岸搜救現場裝了一罐當地的泥土。



搜救現場設置安全防護圍欄與封鎖線，有人帶上鮮花和各類祭品到場致祭。（抖音@文明勝）

女警文燕的父母，到口岸裝了一捧土。（抖音@文明勝）

綜合《極目新聞》和《北京日報》報道，文燕於2013年12月到吉隆邊檢站工作；2015年，她奔赴一線參與「4·25」尼泊爾地震救援，獲評西藏自治區「抗震救災先進個人」；同年考入原公安邊防部隊士官學校，2017年學成持章上崗，正式成為人民警察。工作十三年以來，她查獲過特大走私案，始終保持查驗「零差錯」紀錄，更屢獲殊榮，曾榮立個人三等功兩次、嘉獎一次，並於2025年榮立個人二等功。

文燕（左）於2013年12月到吉隆邊檢站工作。（北京日報）

工作十三年以來，文燕查獲過特大走私案，始終保持查驗「零差錯」紀錄。（北京日報）

泥石流發生時，文燕正在吉隆邊檢站執勤崗位，事後不幸失聯。出生1994年的文燕是家中獨生女。悲劇發生後，父親文明勝崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活着。」

父親崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活著。」令人聞之鼻酸。（抖音＠中安在線）

9月4日，文明勝在社媒發帖透露，他與妻子正前往受災區：「女兒，我和你媽來看你。你一定要來見我們。如果不親自來見我。我會不喜歡你了。」9月7日，他再次在社媒發文，隨文附上的照片令人心酸，夫妻倆站在口岸搜救現場，雙手緊緊共同捧着一罐來自當地的泥土。圖片可以看到，搜救現場設置安全防護圍欄，有人帶上鮮花和祭品到場致祭。

文燕和父親。（抖音@文明勝）

雖然深陷哀痛，文明勝依然為女兒感到自豪，他在帖文中寫道，「女兒今天我和你媽來口岸看你了。你是我唯一的心肝寶貝。也是我們的驕傲。雖然今天沒能把你帶回家，很遺憾。很高興見到了你的戰友，還有領導。她們都喜歡你也很想你。有機會爸爸媽媽還是要來看你。希望你和你的戰友繼續守護祖國的國。」

不少網民也紛紛在評論區留言，希望文燕平平安安歸家，「致敬國門英雄」、 「最終只能捧走一罐土，真的太難受了」、「希望早日可以收到好消息」、「一定要出現奇蹟」。