國台辦副主任趙世通履新福建　內定掌管省委統戰部

中共二十一大前地方人事調整持續，中共中央台辦、國務院台辦副主任趙世通，內定出任福建省委常委、省委統戰部部長。



綜合媒體報道，趙世通出身中共中央對外聯絡部，是罕見由外事系統及國台辦高層空降地方的官員。隨着中共第二十一次全國代表大會預計於明年秋季召開，內地多個省份近期展開高層人事調整，不少職位由中央部委官員空降，趙世通的調動亦是其中之一。

據了解，原任福建省委統戰部部長林文斌已因年齡問題卸任，轉任福建省政協副主席。

國台辦副主任趙世通，內定出任福建省委常委、省委統戰部部長。（百度）

現年55歲的趙世通長期在中聯部工作，主要從事政黨外交，被視為著名的「日本通」，曾任中聯部二局局長助理兼日本處處長、二局副局長及二局局長，期間亦曾到河南省衛輝市掛職副市長。

趙世通於2023年6月升任中聯部部長助理，去年5月出任國台辦副主任，晉升副部級。如今再由中央轉赴福建掌管統戰工作，距離他進入國台辦高層僅約一年四個月。

有關報道指出，福建是國家主席習近平曾經工作17年的地方，也是「習近平新時代中國特色社會主義思想」的重要孕育地和實踐地，因而被視為中國政壇的「政治高地」。過往由中央空降福建任職的官員，包括李書磊、高翔及羅東川等，目前已分別升任中共中央宣傳部部長、中國社會科學院院長及青海省省長。

分析認為，趙世通是少有空降地方的外事系統及國台辦高層官員，尤其福建與台灣一海之隔，並與香港、澳門關係密切，加上當地民營經濟發達，對趙世通而言，可謂「統戰事務大有可為」。