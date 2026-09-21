中國8月對美稀土磁鐵出口跌21%　美媒：本周習特會料聚焦礦產貿易

中國8月對美國稀土磁鐵出口量同比下滑21%。中美領導人即將於本周四（9月24日）舉行會晤，關鍵礦產供應預計成為雙方討論的議題之一。



彭博社報道，中國海關星期天（20日）公佈的數據顯示，8月對美稀土磁鐵出口量降至512噸。稀土磁鐵與其他稀土產品去年成為北京在貿易談判中對華盛頓施加影響力的重要籌碼。

稀土博弈或正在重塑中美兩國對「安全」與「依賴」的認知。(資料圖片)

美國總統特朗普與中國國家主席習近平星期四將在美國首都華盛頓會晤，商討貿易、人工智能等一系列議題。

知情人士透露，中國希望在談判中以提供更多稀土出口許可證作為籌碼，但未透露北京可能要求美方作出哪些回報。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（REUTERS）

彭博經濟研究分析師認為，華盛頓需要與北京維持穩定關係，以確保稀土等關鍵供應。但局勢緩和、美國得以恢復以較低成本獲取中國材料，也會削弱美國擺脫對中國依賴的緊迫感。

稀土磁鐵廣泛用於汽車、消費品和武器裝備等領域。中國去年4月對稀土磁鐵出口實施管制，相關措施隨後有所放寬。

美國加利福尼亞州芒廷帕斯一稀土礦場的輪式裝載機將礦石裝入卡車。（路透社）

隨着中美貿易休戰協議將於11月到期，業界正密切關注「習特二會」的結果。這份協議包括北京承諾通過發放更多出口許可證，維持關鍵礦產供應。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

中國對美稀土磁鐵出口量去年5月大幅下滑，但隨後迅速回升。今年以來，月均出口量約為504噸，仍低於2024年出口限制實施前的月均621噸。

中國海關數據顯示，釔、鏑、鋱等受出口管制的稀土產品直接出口量，與往年相比也有所下降。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

