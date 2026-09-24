住上海豪華酒店　託送Hermès包竟掛門外　女子怒：銀行卡都在包裏

近日，方女士（化姓）告訴記者，自己這次來上海是為了過生日，9月17日入住該酒店，一晚房費為4700餘元（人民幣，下同），「19日凌晨，我和我先生出門吃宵夜，去一樓等車的時候發現在下暴雨，我擔心自己的愛馬仕包（Hermès）會被淋壞，當時車快到了也來不及回去，就把要用的東西拿出來，請酒店工作人員把包送回房間。當時我告訴他，放在桌上或者衣帽間裏就可以了，對方也同意了。但凌晨兩點多回來時，我發現包被掛在門柄上，路過的每個人都能看到，當時我挺生氣的，因為我的證件、銀行卡都在包裏，萬一被人拿走就麻煩了。」



方女士隨即叫來值班經理，「他跟我們道了歉，說因為我房間開了勿擾模式，以為不需要進房，所以才沒開房門。後面他提出，可以給我們延遲退房、做房型升級，但我已經是會員了，不需要這些。」

旅客住豪華酒店 Hermès手袋竟被服務員掛門外▼▼▼

方女士表示，此事雖然未造成她的財物損失，但讓她對酒店的管理和人員培訓水平產生了懷疑，「這種情況下，他們可以給我打個電話詢問，或者放在前台，但直接掛在門口，沒法保證我的財物安全。」

方女士稱，第二天上午值班經理再次跟她道歉，贈送她一份香水禮盒，並提出減免部分房費，「經理承認他們的工作沒做好，昨天那種情況應該把包存在酒店的管家櫃，並第一時間聯繫我。」 方女士也拒絕了酒店方減免房費的提議，

我已經入住了，房費就不用退了。我的訴求是希望酒店能加強管理，讓服務水準與酒店價格相匹配。

9月19日，記者致電涉事酒店，酒店工作人員回應記者稱，「這件事酒店內部是在處理，但具體細節不方便透露。」記者請工作人員將電話轉接給值班經理，但值班經理的電話處於忙線狀態。9月20日，記者再次聯繫酒店詢問此事進展，工作人員表示，「酒店這邊目前是無可奉告的，您如果有疑問的話，可以去聯繫客人。」

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