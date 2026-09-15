浙江女踢爆健身室店長長期偷拍女會員清涼照片　反被要求道歉

近日，浙江紹興市民謝女士爆料，連鎖健身品牌「任意拓撲」門店店長朱某，未經許可偷拍、盜用女會員健身照片，發布個人工作朋友圈用於拓客引流，涉嫌侵犯會員私隱與肖像權。事發後涉事店長僅刪除照片、拒不公開道歉，並要求謝女士致歉。



據謝女士介紹，她辦理了該健身房年卡，偶然發現朱店長頻繁在朋友圈發布女會員清涼健身畫面，既有私自偷拍的游泳畫面，也有盜用的會員專屬記錄照片，全程未徵得任何會員同意，核心目的是門店商業引流。

浙江紹興市民謝女士爆料，連鎖健身品牌「任意拓撲」未經許可偷拍、盜用女會員健身照片，發布個人工作朋友圈用於拓客引流。（1818黃金眼報道截圖）

涉事朋友圈內容顯示，朱店長盜用的會員瑜伽照配宣傳文案，偷拍的會員游泳照附帶調侃文字。謝女士發現後留言要求刪帖，不僅被對方拒絕，還遭到屏蔽。直至謝女士報警，朱店長才刪除全部侵權照片，但其始終未露面、未道歉。

女子健身竟遭店長偷拍▼▼▼

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謝女士訴求為朱店長發朋友圈公開道歉，並出具書面保證書，承諾不再私自發布會員照片。

謝女士前往門店維權時，工作人員表示朱店長已調往其他分店，門店暫無新任負責人，也無法提供上級及武漢總部聯繫方式，維權一度受阻。

針對此次照片侵權事件，朱店長通過短訊回應，稱謝女士發布其個人訊息及負面言論，要求謝女士公開道歉。

記者現場採訪過程中，門店一名經理出面阻攔，聲稱糾紛發生在其他門店，與他們無關，質疑謝女士刻意挑剔並當場報警。該名經理辯稱，照片並非店長偷拍，且僅為背影，不存在侵權問題。

涉事健身房。（1818黃金眼報道截圖）

謝女士現場出示朱店長朋友圈侵權截圖，證實照片均出自其對外商用的工作微信。派出所民警到場指，明確無論照片拍攝者是誰，未經當事人許可，嚴禁私自商用、傳播他人影像，門店無需糾結爭議。

記者隨後聯繫到門店大股東，對方試圖代為道歉、私下了結此事，拒絕了謝女士公開道歉、出具保證書的訴求，並表示若不接受可通過訴訟處理。

謝女士強調新舊糾紛需分開處理，不接受代為道歉，堅持要求朱店長本人公開致歉並作出書面承諾。此外，她還掌握多張截圖，證實多名女會員無碼健身照曾被朱店長私自公開傳播。目前，該起侵權糾紛仍未妥善解決。

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