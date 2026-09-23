東奧賽艇冠軍訪香港中學　張靈陳雲霞談金牌路　港生盼多交流

9月22日上午，上海體育宣講團志願服務隊赴香港東華三院盧幹庭紀念中學舉辦交流活動，曾在2020年東京奧運會奪金的國家賽艇名將陳雲霞與張靈向同學們分享個人職業生涯，現場反應熱烈。該校黃思翰同學向《香港01》記者表示，見到張靈與陳雲霞兩位運動員非常激動，希望有更多的內地運動員走入校園和香港學生交流。



中國隊選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）

張靈、陳雲霞和同學合影。（盛昀 攝）

張靈、陳雲霞和同學合影。（盛昀 攝）

在交流活動中，上海市體育局黨組副書記、副局長陸檁致辭表示，本次活動是滬港交流在體育領域的一次有益嘗試與探索，也是一次富有意義的跨地域「牽手之旅」，希望雙方在今後進一步開拓協作交流模式，為開啟滬港合作新局面貢獻體育的力量。

2020年東京奧運會賽艇女子四人雙槳冠軍張靈、陳雲霞則帶來了個人職業生涯主題宣講《一葉扁舟 逆水而行》，二人用7張相片講述了她們在賽艇運動中頑強拼搏的奮鬥歷程，既分享了訓練時手心起水泡的艱辛，也有站上領獎台的激動，更提到東京奧運時刷新世界最好成績奪冠的驕傲。在宣講過程中，張靈、陳雲霞播放了東京奧運奪冠時的影片，引來同學們的歡呼和掌聲。

張靈、陳雲霞帶來個人職業生涯主題宣講。（盛昀 攝）

陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐在比賽中。（新華社）

宣講結束後，張靈、陳雲霞與現場學生互動並回答問題，兩位冠軍結合自身運動生涯，勉勵同學們敢於追夢、勇於拼搏。她們表示，滬港兩地青年同根同源、血脈相連，體育是連接兩地青年的重要紐帶，希望同學們以體育精神激勵自己，在人生的賽場上不斷超越自我，在學業和人生道路上勇毅前行。

張靈、陳雲霞帶來個人職業生涯主題宣講。（盛昀 攝）

張靈、陳雲霞帶來個人職業生涯主題宣講。（盛昀 攝）

東華三院盧幹庭紀念中學黃思翰同學向《香港01》記者表示，見到張靈與陳雲霞兩位運動員非常激動，因為奧運冠軍是很大的榮譽。他希望有更多的內地運動員走入校園和香港學生交流，讓學生親眼見到奧運選手更有利於體育精神的傳播。

在校園分享會中，陳雲霞曾分享她從內蒙古到上海訓練的故事，令黃同學印象深刻。黃思翰稱，跨越那麼遠的距離去訓練一定是一個艱難的抉擇，也要付出很多努力。

張靈、陳雲霞和黃思翰同學互動。（盛昀 攝）

張靈、陳雲霞帶來個人職業生涯主題宣講。（盛昀 攝）

關曉琳同學則感慨，香港和上海之間有一定的距離，辛苦兩位運動員專程到學校和同學們見面。關曉琳補充指，在學習之外，學校也有很多課外活動，兩位奧運冠軍所帶來的體育精神不僅振奮人心，也鼓勵了同學們在各自的領域堅持追逐、按照自己的志趣去發展。「我知道她們是有一個小夢想、大夢想，然後一步一步去追，推動她們前進。」

張靈、陳雲霞和關曉琳同學互動。（盛昀 攝）

關曉琳與黃思翰。（盛昀 攝）

7月28日，中國隊選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）慶祝奪金。（新華社）