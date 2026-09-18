名古屋亞運｜慳錢不蓋選手村　內媒稱住宿如開盲盒｢運氣差住郵輪｣

距第20屆亞運會（2026 Asian Games）正式開幕還有一天，羊城晚報特派記者來到了名古屋的金城碼頭，「歌詩達・賽琳娜號」（Costa Serena）郵輪正停泊於此，在亞運會進行期間，這艘能提供1300個房間的郵輪將接待近4000名運動員。具體到中國代表團，包括乒乓球隊在內的多支運動隊也將入住郵輪，隨著亞運會開幕式的臨近，有關本屆亞運會住宿條件的安排引起了多方討論。



事實上，本屆亞運會的住宿確實就像是「開盲盒」。由於名古屋亞組委早早制定了節儉辦亞運的方針，並不打算新建亞運村，一萬多名運動員和官員只能分散入住名古屋當地酒店、郵輪和集裝箱房。

事實上，本屆亞運會（2026 Asian Games）的住宿確實就像是「開盲盒」。由於名古屋亞組委早早制定了節儉辦亞運的方針，並不打算新建亞運村，一萬多名運動員和官員只能分散入住名古屋當地酒店、郵輪和集裝箱房。（羊城晚報）

點圖看看日本名古屋亞運會的住宿條件：

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運氣好的運動員住在高級酒店——中國羽毛球隊就入住了位於名古屋市中心的酒店，設施完備且交通便利；運氣一般的入住郵輪——儘管這裏距離市區較遠且房間較小，但設備還算齊全；運氣差的只能住在集裝箱房間——這裏不僅房間擁擠，且易受天氣環境影響，韓國籃球隊隊員就曾抱怨下雨漏水，導致他無法安心睡覺。

在金城碼頭，一輛輛穿梭巴士往返於各個賽場、訓練場和郵輪之間，滿足運動員的訓練和比賽需求。但對於比賽地較遠的運動員來說，這樣的交通也對他們造成了一定的困擾。中國乒乓球運動員孫穎莎就曾在接受採訪時表示，郵輪所在地距離乒乓球比賽地豐田體育館較遠，她需要更多的周轉時間。記者在現場使用導航軟件發現，金城碼頭距豐田體育館約有50分鐘的車程，如果搭乘大巴時間則需要一小時以上。

從目前的情況來看，運動員們也在適應特殊的住宿環境。中國運動員王楚欽在接受採訪時說，在郵輪上住宿不會感到晃動，但感覺還是和在普通的酒店不一樣。在金城碼頭，記者還遇到了剛剛從訓練場歸來的新加坡武術運動員，她說：「這是我第二次參加亞運會，也是第一次在船上住宿。其實住在船上並沒有什麼特殊的感覺，就是房間實在有點小，我們剛一入住就在挪房間裏的東西，儘可能讓房間顯得大一些。」

公開訊息顯示，名古屋亞運會的總預算已飆升至3000億日元（約149億港元），是他們申報亞運會時承諾預算的三倍多。愈發高昂的預算不得不讓組委會緊縮銀根，但住宿環境的逼仄卻讓運動員們買了單。

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在「歌詩達・賽琳娜號」郵輪旁，還有不少運動愛好者來此打卡，一位日本當地的籃球教練告訴記者，他也覺得郵輪上的房間對於運動員們來說有些小，但他認為這是目前條件下的最好解決方式：「讓選手們住在船上確實免去了很多困難，因為政府目前缺少預算，修建亞運村有些浪費。只是委屈了運動員們，畢竟船上的空間很小。」

然而，當「節儉」二字被反覆拿來當作擋箭牌時，真正被推上檯面付款的，卻始終是那些在賽場上流汗拼殺的運動員。組委會可以在預算表上精打細算，卻無法替運動員消化郵輪上逼仄的空間、集裝箱裏漏進的雨水，以及往返賽地動輒兩個小時的舟車勞頓。

所謂「目前條件下的最好解決方式」，聽起來更像是一種無奈的自我安慰——辦賽的體面，不該建立在讓選手委曲求全的基礎上。大型賽事的光環，本應由完善的保障與周到的服務共同撐起，而不是讓運動員在「開盲盒」式的住宿裏碰運氣。只能希望所有踏上名古屋賽場的運動員，都能把場外的不便化作場上的動力，取得無愧於汗水的成績。