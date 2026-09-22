川男赴泰收數遭賣緬甸電詐園79天靠懂中醫保命　胞姐孤身跨國救回

四川綿竹38歲男子劉修洪，今年6月赴泰國「收數」，未料抵泰次日即遭人用槍抵背綁架至緬甸邊境電詐園區。在被囚期間，他因懂中醫為看守及園區老闆治病而換取一絲生存喘息，但仍因記不住詐騙話術屢遭毒打。

另一邊，其胞姐孤身赴泰在兩國警方、大使館間奔走營救，經媒體報道曝光後，園區老闆迫於輿論壓力同意談判，劉修洪最終在失聯79天後獲救。目前，中泰警方仍在調查。



回到四川後，劉修洪與姐姐合影。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，6月9日，劉修洪為了「當面結算一筆生意回款」，從廣州白雲機場飛往曼谷，到埗後他被接應車輛帶到小樹林，持槍的接應人員搶走其手機後，將他雙眼蒙住押上車，綁至緬甸的詐騙園區。

劉修洪憶述，詐騙園區35歲以下的人「更好賣」，38歲的他因「不好賣」，先後輾轉了3個「兵站」，因為曾學過幾年中醫，懂得中醫藥理，他充當臨時醫生幫忙配藥、為看守包紮傷口，卻因此換來了一絲「喘息之機」。

劉修洪後來被園區「買一送一」賣至另一個詐騙園區，被管理員要求背誦300多頁的話術本，內容包括角色人名、住址、身份證號、學校、交友、工作經歷等，「包裝成軍官，騙那些離異的、年齡大的女性」，但他因不想參與詐騙及記不住內容屢遭毒打，身上至今留有新舊交錯的傷痕。

劉修洪手上的傷痕。（紅星新聞）

劉修洪姐姐提供的電詐園區衛星圖，劉修洪確認，他曾被關在標數字4的房屋內。（紅星新聞）

後來，劉修洪發現詐騙園區老闆久咳不止，他主動為對方把脈後，診斷對方有肺氣腫並提供中藥調理建議，從而在嚴密看管中換得走出小黑屋曬太陽的喘息機會，更從6人房搬到單人房。

劉修洪抵泰後翌日，手機一直關機，繼而顯示「賬戶異常」停機，從此再無音訊。其胞姐察覺異常後第一時間在中泰兩國報警，6月14日更飛抵曼谷，開啟漫長的跨國營救，還向中國駐泰國大使館求助，並附上完整佐證材料。

劉修洪與姐姐在泰國團聚。（紅星新聞）

「劉修洪失聯，姐姐赴泰尋弟」一經報道後引發公眾廣泛關注，園區老闆迫於輿論壓力同意談判，由指定救援隊作為中間人進行救援，最終於8月26日在美索口岸將其釋放。當日，劉修洪到泰國警署錄口供，結束後重新辦理旅行證。

9月4日，劉修洪從曼谷飛抵成都，平安回國。然而，劉修洪仍心有餘悸，回國後仍經常夢見其經歷過的驚魂場景。他慶幸自己學過幾年中醫，「少挨了很多打」，坦言身體的傷口可以痊癒，但心理陰影永遠無法抹去。他以切身痛楚呼籲公眾，切勿輕信境外「商機」。