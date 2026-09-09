泰柬邊境電騙園區內部曝光　設手術室疑活摘器官　室內遍佈中文字

9月7日，泰國皇家空軍副總司令兼泰柬局勢聯合信息中心（JIC）主任帕拉帕松猜迪率領東盟觀察團成員及多國媒體，前往泰柬邊境素林府沖尊永久邊境口岸附近，實地考察鄰近柬埔寨奧多棉吉省奧斯馬（ O’Smach）的電騙園區。這座佔地超過80公頃的園區內，發現帶有手術室的醫院、12間地下牢房、模擬審訊室、電椅及多國假警察制服等設施。



鄰近柬埔寨奧多棉吉省奧斯馬（ O’Smach）的電騙園區。（Reuters）

80公頃「電騙王國」 157棟建築如小型城市

綜合內媒《紅星新聞》、泰媒khaosod，該電騙園區佔地超過80公頃，設有157棟建築，其中29棟被確認用於電騙活動，規模龐大，被形容為「電騙王國」。

園區內建築功能齊全，包括宿舍、豪宅、各式中餐館、刑房，以及供犯罪頭目及富商使用的賭場、色情場所、私人診所等。

鄰近柬埔寨奧多棉吉省奧斯馬（ O’Smach）的電騙園區。（Reuters）

園區內設醫院 泰方指疑涉器官販賣

觀察團重點考察了園區A區的「中南醫院」，該建築內設有一間手術室，配備專業醫用設備。據泰方推測，此處曾被用於治療電騙園區高層人員。

泰國皇家警察懷疑該手術室可能與器官販賣有關，一些未完成電騙業績、遭嚴重毆打或酷刑並瀕臨死亡的人員，可能曾被摘取器官出售。

不過，柬埔寨新聞部長寧帕達對此強硬駁斥，強調有關指控「毫無證據」，泰方不應編造虛假信息欺騙國際社會。

園區內遍佈中文字

值得注意的是，該園區內遍佈中文字，園區內的「電騙辦公室」牆壁上貼滿中文字標語，包括「只要結果，拒絕理由」、「業績就是自尊」等字眼，用以激勵電騙分子行騙。

此外，「中南醫院」內亦設有藥房，藥品包裝及儲物櫃上均為中文標識。據泰媒公布的影片顯示，院內一名主治醫生疑似為中國籍，名為「羅冬」。

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12間狹小囚室關押「業績不達標」人員

觀察團在園區內發現一處地下牢獄設施，設有12間狹小、無窗、無床的牢房，僅配有尿瓶。這些牢房用於關押和懲罰業績不達標或試圖逃跑的人員，現場還發現電椅、電棍等刑具。

報道亦指，園區內設有模擬審訊室，觀察團發現用於欺騙受害者的劇本，以及代表中國、印尼、巴西、澳洲、新加坡和越南等多個國家的警察制服。

有關設施顯示，電騙集團利用仿造警察局及不同國家警察制服等方式，欺騙及操縱受害者。