安徽河南福建省委書記調整　李樂成、周祖翼、趙龍履新

據新華社9月23日消息，日前，中共中央決定：李樂成任安徽省委委員、常委、書記；周祖翼任河南省委委員、常委、書記；趙龍任福建省委書記。



李樂成同志任安徽省委委員、常委、書記。（國新網）

日前，中共中央決定：

李樂成同志任安徽省委委員、常委、書記，梁言順同志不再擔任安徽省委書記、常委、委員職務。

周祖翼同志任河南省委委員、常委、書記，不再擔任福建省委書記、常委、委員職務；劉寧同志不再擔任河南省委書記、常委、委員職務。

周祖翼同志任河南省委委員、常委、書記。（政事兒）

趙龍同志任福建省委書記。

趙龍同志任福建省委書記。（政事兒）

李樂成任安徽省委書記

公開簡歷顯示，李樂成，男，漢族，1965年3月生，工學學士，中共黨員，二十屆中央委員。

李樂成曾任湖北省委常委、襄陽市委書記，湖北省委常委、常務副省長，遼寧省省長等職，2025年任工業和信息化部黨組書記、部長，至此番履新。

梁言順出生於1962年12月，曾任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記，寧夏回族自治區黨委書記等職，2024年任安徽省委書記，至此番調整。梁言順是二十屆中央委員。

周祖翼任河南省委書記

公開簡歷顯示，周祖翼，男，漢族，1965年1月生，研究生，中共黨員，二十屆中央委員。

周祖翼曾任同濟大學黨委書記，中央組織部部務委員兼幹部二局局長，中央組織部副部長，中央機構編制委員會辦公室主任，人力資源和社會保障部黨組書記、部長等職，2022年11月任福建省委書記，至此番履新。

劉寧出生於1962年1月，曾任青海省省長、遼寧省省長、廣西壯族自治區黨委書記等職，2024年12月任河南省委書記，至此番調整。劉寧是二十屆中央委員。

趙龍任福建省委書記

公開簡歷顯示，趙龍，男，漢族，1967年9月生，大學，中共黨員，二十屆中央委員。

趙龍曾任國土資源部副部長，自然資源部副部長，福建省委常委、常務副省長，福建省委常委、廈門市委書記等職。

2021年10月，趙龍任福建省代省長，後當選省長，至此番履新。