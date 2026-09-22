西藏、甘肅、青海｢一把手｣調整 胡昌升、吳曉軍、羅東川履新
據《新華社》9月22日消息，西藏、甘肅、青海三省區的黨委書記進行調整。中共中央決定：胡昌升任西藏自治區黨委委員、常委、書記；吳曉軍任甘肅省委委員、常委、書記；羅東川任青海省委書記。
日前，中共中央決定：
胡昌升同志任西藏自治區黨委委員、常委、書記，不再擔任甘肅省委書記、常委、委員職務；王君正同志不再擔任西藏自治區黨委書記、常委、委員職務。
吳曉軍同志任甘肅省委委員、常委、書記，不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。
羅東川同志任青海省委書記。
胡昌升任西藏自治區黨委書記
公開簡歷顯示，胡昌升，男，漢族，1963年12月出生，在職研究生，歷史學博士，中共黨員，二十屆中央委員。
胡昌升曾任青海省委常委、組織部部長，福建省委常委、組織部部長，福建省委常委、廈門市委書記，福建省委副書記、廈門市委書記等職，2021年任黑龍江省省長，2022年任甘肅省委書記，至此番履新。
王君正出生於1963年5月，曾任新疆自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長等職，2021年任西藏自治區黨委書記，至此番調整。王君正是二十屆中央委員。
吳曉軍任甘肅省委書記
公開簡歷顯示，吳曉軍，男，漢族，1966年1月生，研究生，經濟學博士，中共黨員，二十屆中央委員。
吳曉軍曾任江西省副省長，江西省委常委、副省長，江西省委常委、南昌市委書記，青海省委副書記等職，2022年任青海省省長，2024年12月任青海省委書記，至此番履新。
羅東川任青海省委書記
公開簡歷顯示，羅東川，男，漢族，1965年10月生，法學博士，中共黨員，二十屆中央候補委員。
羅東川曾任中央紀委案件審理室主任；新疆維吾爾自治區黨委常委、區紀委書記、區監察委員會主任；最高人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員，知識產權法庭分黨組書記、庭長；福建省委常委、政法委書記，福建省委副書記等職，2025年1月任青海省省長，至此番履新。