閒魚回應涉黃風波：自查無淫穢信息　違規內容源自其他平台已報警

近日內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈，有商家以「健身私教」、「模特約拍」等服務當作賣點，利用性感女性照片「吸客」，甚至明目張膽標註「處寶可約」，聲稱可幫客戶挑選處女，價格只要2至3萬元人民幣。



二手平台閒魚暗藏涉黃產業鏈 賣家3萬兜售14歲少女宣稱可驗身

對此，閒魚於9月23日公佈調查結果，強調經全面清查在平台中未發現淫穢信息，網上盛傳的違規聊天截圖並非發生在閒魚，而是來自其他平台，已向公安機關報案。



閒魚於9月23日公佈調查結果。（搜狐網）

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

9月23日，閒魚通過微信公眾號「閒魚黑板報」發佈調查結果，強調平台對利用閒魚進行違法違規引流的行為零容忍，更不允許侵害未成年人的信息和事件發生。

調查結果指，經多輪全面自查後，在平台內公開展示的信息中未查到淫穢信息，更不存在涉未成年人淫穢內容。

針對相關違規聊天截圖，包括涉及未成年人的聊天記錄，閒魚澄清，從相關截圖看應為其他平台聊天記錄，並非發生在閒魚。閒魚已將相關商家、二維碼和聊天記錄向該平台舉報，由其跟進處理。

影片中有女孩自稱，「我叫小意，2011年1月26日出生」。（河北廣播電視台）

有賣家在電話中透露，可以帶女孩去醫院做檢查。（河北廣播電視台）

閒魚表示，關於私域聊天中的引流行為，平台一直採用技術手段屏蔽違法關鍵詞，並嚴防利用平台進行違法行為的引流。

閒魚坦言，雖然涉事交易及對話源自其他平台，但作為不法分子實施引流的目標之一，平台負有不可推卸的治理責任。閒魚已第一時間報案，將相關報道及所涉信息移交公安機關處理，並將全力配合調查。

閒魚指，在平台內公開展示的信息中未查到淫穢信息，更不存在涉未成年人淫穢內容。（財聯社）

閒魚指出，面對跨平台引流等行業黑灰產難題，平台將全力履行平台主體責任，主動配合各級主管部門，持續升級技術識別能力，加大人工巡查力度，同時倡議各互聯網平台聯手建立反引流聯盟，共同阻斷利用網絡平台進行違法犯罪的行為。