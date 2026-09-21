二手平台閒魚暗藏涉黃產業鏈　賣家3萬兜售14歲少女宣稱可驗身

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈，有商家以「健身私教」、「模特約拍」及「游泳教學」等服務當作賣點，利用性感女性照片「吸客」，甚至公然兜售未成年人，明目張膽標註「處寶可約」等暗語將用戶帶至私下交易，對外標價2至3萬元（人民幣，下同），最年輕僅14歲，有賣家還透露可帶去醫院驗身。



內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

據河北廣播電視台報道，「閒魚」上有大量商家以「模特上門約拍」「健身私教」「游泳教學」等名義發佈信息，配圖卻採用「吸睛」的女性照片。買家購買這類服務，掃二維碼加入聊天群組後，可見大量標註「全國可接」的女性資料卡，當中包括大量女性的照片和影片，寫明女生的年齡、身高和體重等信息，但仍需額外再交99元才能進入當地群組。

值得注意的是，有賣家個人簡介直接標明「處寶可約」、「全國包天包養」，明目張膽兜售未成年人資源。賣家聲稱最小年僅14歲，「處寶」開價2萬至3萬元，更宣稱「人生只有一次，這個沒辦法講價」。

買家購買這類服務後，可以看到大量女孩的照片和影片，寫明女生的年齡、身高和體重等信息。（河北廣播電視台）

買家購買這類服務後，可以看到大量女孩的照片和影片，寫明女生的年齡、身高和體重等信息。（河北廣播電視台）

買家購買這類服務後，可以看到大量女孩的照片和影片，寫明女生的年齡、身高和體重等信息。（河北廣播電視台）

還有賣家宣稱可以先帶未成年人去醫院檢查，確保是處女再交易。據調查影片顯示，有賣家在電話中透露，「一般都是16歲左右的未成年人，她可以先和你視訊對話，你滿意後再支付她的飛機票，她可以過來找你，之後你帶她去醫院做檢查，然後陪你八個小時。」影片中有女孩自稱，「我叫小意，2011年1月26日出生」。

影片中有女孩自稱，「我叫小意，2011年1月26日出生」。（河北廣播電視台）

影片中有女孩自稱，「我叫小意，2011年1月26日出生」。（河北廣播電視台）

有賣家在電話中透露，一般都是16歲左右的未成年人。（河北廣播電視台）

有賣家在電話中透露，可以帶女孩去醫院做檢查。（河北廣播電視台）

對此，閒魚官方暫未作正式回應，平台客服則表示，平台對違規行為一直保持零容忍態度，將持續進行監控與處理。但黑灰產團夥藉助平台引流，將色情交易行為轉移至站外完成，平台難以追蹤。

9月18日，閒魚平台披露打擊色情引流專項治理進展，指今年以來已處置涉黃風險帳號近10萬個，主動向公安移送線索，配合搗破15個色情團夥。

內地二手交易平台「閒魚」被爆暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

河北三和時代律師事務所徐楠律師表示，閒魚平台作為網絡信息服務的提供者，它負有確保網絡信息安全的職責，如果平台沒有能夠有效履行審核監管的義務，導致色情信息被發佈，平台則要承擔相應的法律責任，可能面臨警告、罰款、限制業務等行政處罰，甚至可能承擔相應的刑事責任。

事實上，閒魚並非首次爆出涉黃醜聞。2016年，閒魚被揭發同城陪聊明碼標價；2019年，《人民日報》質問「二手平台怎能淪為色情交易便捷信道」；2026年6月，閒魚被揭發花費8元即可在平台買到涉未成年人的寫真照片。