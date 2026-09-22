劇本殺戀陪亂象｜男主持壓胸親吻還能加SM手銬　放任未成年人入場

「劇本殺戀陪本存在軟色情」、「16歲女孩在戀陪本門店消費17萬元（人民幣，下同）欠債10萬元」等話題，衝上熱搜。戀陪，即「戀愛陪伴」，玩家付費幾百元扮演劇本裏戀愛的一方，與DM（劇本殺主持人）共同演繹「戀情」。



近日，內媒南都N視頻記者調查發現，一些戀陪劇本殺已經超過「戀愛體驗」的範疇，有商家表示，客人可與DM直接溝通涉及「SM虐待傾向」的要求，「例如增加手銬或其他類似內容」。而南都記者線下體驗「戀陪」過程中發現，含有「掐脖」等環節的劇本殺，雖然聲稱不接待未成年人，但並未查驗玩家身份證。

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在調查中，南都記者還注意到，今年8月，瀋陽一家劇本殺門店被曝光私自篡改劇本，DM對女玩家進行壓胸親吻後，近日更改了店舖名稱，但表示仍然「可以牽手、擁抱、坐大腿」。還有商家稱，只要玩家不主動挑明未成年人身份，也可以玩戀陪本，與DM進行親密互動：「你不要告訴店家你多大，我們也不會主動問。」

事實上，早在2022年，中國內地《關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知》就已明確劃出內容管理、未成年人保護、安全生產等底線紅線。

戀陪本：不查年齡就入場，含「掐脖」等情節

在戀陪本中，劇本殺DM與玩家進行親密互動，例如牽手、擁抱等，為其提供沉浸式的情感體驗，並推動劇情發展。

有資深玩家向南都記者分析，以前的劇本殺DM更偏向旁觀者身份，作用是帶玩家走流程、沉浸故事；但現在為了提升體驗感，DM會以故事裏的角色出場。近兩年走紅的「情感本」（即注重情感體驗的劇本），「除了戀陪，還有爹陪、媽陪、哥陪、姐陪、師陪」。

在社交媒體上搜索「戀陪」，「貴」成為關鍵詞。戀陪本的客單價普遍高於傳統劇本殺，人均消費多在300元以上，遊戲時長通常長達8至14小時。

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由於多數戀陪本僅設置1至2個「戀陪位」，名額稀缺、體驗感好，常成為玩家搶購的位置。而其他玩家則可能成為體驗感較弱的「邊位」。為了湊齊有「戀陪位」的局，熱門角色玩家（「車頭」）經常會向邊緣角色玩家提供幾百到上千元不等的私下補貼，這已成為玩家圈常見的組局方式。

「戀陪位」的體驗感，大部分來源於DM。他們性格各異——偏執強制、黏人可愛、溫柔隱忍等，可滿足不同玩家的情感需求。

9月16日，南都記者及幾名玩家一起體驗了一局《璃火》。店內DM表示不接待未成年玩家，「基本上是客服來做年齡攔截」，被問及如何分辨玩家年齡時，對方表示是通過玩家社交媒體頭像、說話方式等外表特徵來辨別是否為未成年人。體驗之前，店家並未要求南都記者及同行玩家出示身份證件。

《璃火》屬於古風架空情感本，以「（瘋）癲本」著稱——其中一名叫作「祁夜」的戀陪與玩家「月寒」有「強制愛」的互動戲碼。

在劇本中，兩人本以姐弟關係相處，但「祁夜」對姐姐產生男女之情，此後用一系列手段讓「月寒」失憶，甚至讓她親手殺掉自己的愛人，製造出與「祁夜」相愛的幻象。

「強制愛」劇情出現在中後段。「月寒」逐漸恢復記憶，識破「祁夜」病態的佔有和情慾。「祁夜」強迫「月寒」與他成親，甚至準備了帶有「月寒」愛人血跡的嫁衣。

線下演繹中，「祁夜」會做出掐脖動作，以宣告自己對「姐姐」的愛，同時還有肢體拉扯、拜堂成親、擁抱拉手等情節。

南都記者與三名玩家分別扮演《璃火》中的四位女性玩家，每位玩家都有自己的「戀陪」。角色分派前，劇本殺DM對玩家進行「心測」——即判斷玩家對友情、愛情、親情的看法和排序，以及是否對「強制愛」等情節感興趣，以確定玩家能分配到適配角色。

抵達現場後，玩家換上對應角色的服裝。劇情開啟前，DM會提醒玩家存在肢體接觸情節；如果玩家在演繹過程中無法接受某種接觸，可以雙手打叉表示拒絕，「戀陪」便會停下。

演繹過程中，南都記者在扮演「月寒」時被「祁夜」兩次以較輕力度掐脖。

演繹結束後，有DM提到，確實會有玩家因劇情演繹而對「戀陪」產生感情，「但其實你喜歡上的，可能只是這個溫柔的、或者愛你的人設」。

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藏亂象：有人私自篡改劇本壓胸親吻

然而，在劇本殺演繹的環境中，「肢體接觸」、「言語玩笑」過界的行為，也時常引發爭議。

今年8月初，數段遼寧瀋陽劇本殺店「有鯉演繹劇場」戀陪本《璃火》的演繹影片流出，備受熱議。影片中，一名女性玩家躺在地上，男性DM壓在她的身上，緊緊貼著胸部，一邊在她的臉部、頸側親吻，一邊說：「你是我的，要叫你媽媽嗎？你好香啊，終於是我的了。」

另一段影片中，男性DM跨坐在女性玩家的背部，雙手扳過她的臉輕輕拍打。

事情發酵後，該劇本殺店承認，上述兩段影片屬實，但其聲稱，「視頻僅為拍攝視角問題」。

《璃火》劇本發行方海上仙山文創發布聲明表示，該店行為侵犯劇本改編權，篡改作品，並未就修改內容與發行方溝通，致使呈現方式與原作品內核相差較大，造成不良傳播事件，決定收回商家《璃火》的限定作品授權。

其強調，《璃火作品授權合同》中明確規定，劇本演繹店鋪擁有改編權，可以在作品基礎上進行合理改動，但乙方應當「保證甲方作品內容的完整性」，並就修改與調整事宜書面與甲方進行協商和告知。

9月16日，南都記者致電海上仙山文創，工作人員表示，《璃火》劇本中的肢體接觸限於牽手和借位手，「只是看起來像在摸玩家的臉，沒有（視頻）那樣的尺度，我們也不建議做這種改動」。

其稱：「如果有這種大尺度行為，我們會處理的，也在全國範圍內收回很多授權了。」不過，南都記者注意到，二手平台上，盜本《璃火》劇本的電子版價格低至1元。

8月30日，「有鯉演繹劇場」工作人員發文表示，門店「將進行整體轉讓」，原DM、工作人員自行決定去留。9月15日，該工作人員又稱，「有鯉演繹劇場」更名為「此間」。9月16日，其向南都記者回應道，現有劇本肢體接觸「都是正常範圍內」，可以牽手、擁抱、坐大腿。

DM的越界言語同樣也會引發糾紛。今年5月，上海一名劇本殺玩家在社交平台反映，在體驗劇本《如月車站》期間，DM將其叫到黑簾幕後，「說要給我一個大寶貝，然後開始解皮帶。拉完拉鏈他不敢繼續了，用兩隻手比了一個中指，說我的寶貝大不大」。其表示，同行的玩家中有14歲女生。

9月17日，該店負責人向南都記者表示，當天店家詢問DM確認，DM確有用手比中指的行為，但否認了解皮帶、拉拉鏈的說法。「他怎麼敢呢？當時是從褲兜裏把手拿出來，也確實說了（給你看寶貝）那些話，我們已經道歉並賠償了。」不過，其透露，黑簾後區域並沒有監控。

《如月車站》雖為恐怖向劇本，但也有較多情感要素。該店負責人承認，當天確實有未成年人參與。

從業者：「沒什麼特別的門檻，只要放得開」

2022年，劉先生從劇本殺玩家轉型，在杭州開始從事DM工作。據他回憶，杭州的劇本殺最初以桌面開本為主，入行時，他所在的門店開始陸續上線戀陪本：「如果想要帶好的話，需要付出真實情感，才能讓客人沉浸到劇本中。」

一對一小黑屋（玩家與DM在私密空間內的一對一獨處互動環節）是很多戀陪本的特色情節：「如果遇到想要擁抱的客人，會輕輕摟抱滿足需求。」

劉先生告訴南都記者，戀陪本的情景演繹會讓不少玩家難以脫離劇情，甚至將對角色的情感投射到DM身上：「我朋友圈經常看到有人打本後走不出來，發點碎碎念。」

這種情感羈絆也體現在DM身上。在《黑日》的劇情設置裏，女性玩家與DM扮演的角色有著十年之約：「我的微信上也有一些女玩家，這幾年我還是會定期發一條朋友圈售後，就是想彌補那個劇本人物的遺憾。」

他說，確實會有DM和玩家經由戀陪本發展出線下關係：「如果是戀愛關係，一般店裏不會干涉。如果比較複雜，店裏也會干涉一下。」

戀陪本資深玩家小喬告訴南都記者，她從2025年7月開始打戀陪本，經常會重複刷同一個本：「有一個角色我玩了17次，每次都會哭，玩得多了，DM會更改結局，我有過6次不同結局的演繹」。

小喬說，她知道根據劇情，DM最後會「為她而死」，「在前期氛圍還比較輕鬆的時候，我看著DM就忍不住哭了。好玩愛玩，這輩子上癮了戒不掉了」。

談及沉迷戀陪本的原因，小喬解釋，她在現實中沒有談過戀愛，但可以在劇本殺中體驗各種各樣的虐戀情深：「每次玩，我都會把妝哭花，代入角色的時候不會感覺自己在演戲，感覺自己就是角色本人。」

她坦言，自己的共情能力比較強，在劇本殺中有著豐富的情感體驗，如果一起玩的玩家共情能力都很強，所有人會一起哭：「DM一直陪著我，在我受欺負時他總是會出現，守護著我，幸福感爆棚。」

「行情好的時候，一天能開兩場，每場差不多四五個小時，一場的提成大概是200元，轉為全職後還有底薪。」大學期間，陳先生曾在廣東中山當過兩年DM。

面試的時候，他現場演繹了一段劇本：「沒有特別大的門檻，就是要能放得開，憑空去演繹某個角色，比較考驗信念感，另外對顏值也有一點要求。」

他對南都記者說，戀陪就是服務業，需要帶領客人沉浸式體驗角色，投入情感，「事前要經過多次排練」。

另一面：有DM稱在小黑屋差點被強吻

根據艾媒諮詢統計的2025年中國劇本殺市場消費行為調查數據，消費者劇本殺類型偏好中，換裝情感本佔比47.38%，排名第三，受到市場的熱捧。

早在2022年，中國文化和旅遊部、公安部、住房和城鄉建設部、應急管理部、市場監管總局等五部門，就聯合對外發布了《關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知》，首次在全國範圍內將劇本殺等劇本娛樂經營場所新業態納入管理。

《通知》明確劃出內容管理、未成年人保護、安全生產等底線紅線，要求建立內容自審制度，對劇本腳本以及表演、場景、道具、服飾等進行內容自審。同時要求，劇本娛樂經營場所應堅持正確導向，使用內容健康、積極向上的劇本腳本。

2026年9月15日，南都記者調查期間，江蘇淮安一家劇本殺門店的店主表示，如果玩家想在房間裏和DM牽手，DM一般都會牽，「其他劇情上的肢體接觸，主要是擁抱、捶腿、捏腰、捏下巴，以及臉和臉靠得比較近」。至於一些涉及「SM虐待傾向」的要求，客人可以與工作人員或DM溝通，「如果需要的話，可以增加手銬或其他類似的內容」。

他補充說，若玩家在門店玩過很多次，與DM熟悉了，可以和DM商量一下具體想怎麼玩，大多數要求DM都會滿足：「門店要求DM不能主動添加顧客微信，但玩家想約DM在門店以外的地方見面，就看DM的意願，雙方可以自行溝通。」

談及未成年人能否玩戀陪本，他表示，「我們做生意，你不要告訴店家你多大，我們也不會主動去問。如果玩家直接過來說要和DM打戀陪本，當然是可以的，也會有牽手、擁抱這些互動」。他還表示，如果玩家挑明了未成年人身份，「那就要徵得家長同意，萬一家長找過來說要報警、索賠，這誰都說不清」。

南都記者注意到，劇本殺DM也會面臨被顧客騷擾的情況，例如強吻、刻意牽手、貼身等。

廣州一家劇本殺門店的DM向南都記者表示，他曾兩次差點被「強吻」，都是發生在小黑屋環節：「雙方進入小黑屋後，顧客突然湊近想要親我，我馬上側過頭，躲開了，沒讓對方得逞。」

「畢竟是服務業嘛，客人的要求，我們一般都會盡力滿足。」曾在廣東中山擔任DM的陳先生告訴南都記者，「有些劇情不需要牽手、貼身，但是有的玩家會自發有這類越界的舉動，即使我感到有些不適，也不能當場發作出來，因為大家都在看著」。

「有的玩家會邀約私下出去玩，但是門店為了避免這種情況，禁止我們添加私人聯繫方式，統一在企業微信上溝通。」不過，他也提到，店家並沒有對DM和玩家之間的行為舉止作出相關要求，「只要不是太過分的，我們在劇本殺現場基本都會滿足客人。而且門店特別重視客人投訴，有時候會扣錢作為處罰」。

大學畢業之後，陳先生也結束了這份工作：「劇本殺經歷過一個走下坡路的階段，戀陪的出現也是行業自救的一種舉措，能吸引更多年輕人參與進來。」

不過，在陳先生看來，自救的方式或許並非只有一種，他曾待過的中山門店，這些年也在不斷轉型，比如增加了紅色文化、古裝、民國主題的劇本，並專門開拓社區、學校、公司的客戶來組織團建。